Un CHSLD vétuste sera reconstruit à Beauport

Devenu trop vétuste, le Centre d’hébergement Saint-Augustin, à Beauport, sera reconstruit de 2023 à 2027 pour un coût allant de 67 à 75 millions $ dans une formule « fortement » inspirée des maisons des aînés.

C’est ce qu’on apprend dans un appel d’offres publié vendredi par la Société québécoise des infrastructures, qui agit comme gestionnaire de projet.

L’option d’une remise aux normes des lieux se serait révélée trop complexe, laisse entendre l’avis public, qui vise à sélectionner des services professionnels en génie.

« Le cadre physique actuel du Centre d’hébergement Saint-Augustin présente un frein à la création d’un milieu de vie adéquat pour les résidents, et les efforts à déployer sont significatifs pour adapter le bâtiment existant aux nouvelles approches cliniques », peut-on lire dans les documents.

Un état des lieux laisse d’ailleurs peu de doutes sur le vieillissement du CHSLD de la rue de la Terrasse-Cadieux, construit il y a plus de 60 ans.

Photo d’archives

Mal en point

On fait mention d’un réseau d’eau domestique qui fuit régulièrement, du remplacement « de l’ensemble de la maçonnerie » qui est à faire, de la présence de pyrite sous la dalle du sous-sol, et d’une « précarité notoire » de l’aile est en cas de fortes secousses sismiques.

L’organisation physique des lieux ne correspond plus aux besoins cliniques, alors que la configuration linéaire des unités implique de longues distances de marche pour le personnel.

Déjà au printemps 2019, un reportage du Journal faisait état de problèmes de fissures au plancher, de portes qui ne ferment plus et de corridors encombrés à cause de chambres trop petites. Une démolition n’était pas écartée.

Photo d'archives

18 maisonnées

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le futur complexe sera construit sur le même terrain, et on attendra d’avoir pu y déménager les usagers avant d’entamer la déconstruction de l’ancien édifice.

Le nouveau bâtiment sera « fortement » inspiré de l’approche des maisons des aînés et alternatives du gouvernement, mais sera « adapté » aux besoins spécifiques des résidents, dont la majorité est en grande perte d’autonomie et souffre de troubles neurocognitifs.

Toujours « en analyse »

Ainsi, le projet prévoit la construction de 18 « maisonnées » totalisant 216 chambres, comparativement à 195 lits actuellement, selon une proposition faite par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, mais toujours « en analyse » au ministère de la Santé.

L’accent sera mis sur la création de milieux de vie « de qualité » et « chaleureux », qui soient « le plus normalisants possible ».

Les services actuellement offerts d’hôpital de jour, de dentisterie et de pharmacie seront reconduits.

L’échéancier actuel prévoit que les travaux débuteront en novembre 2023 pour se terminer en janvier 2027.

Contacté par Le Journal, le CIUSSS a confirmé que le projet de reconstruction était sur les rails, tout en nous référant aux documents de l’appel d’offres.

