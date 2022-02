Un couple d'octogénaires amoureux de la motoneige

Âgés de 85 et 86 ans, Carmen et Henri Labonté partagent une passion dévorante pour la motoneige depuis le tout début de leur union, il y a 62 ans.

Presque chaque jour, ils enfilent leur habit de neige, montent à bord de leur motoneige et dévalent les sentiers.

L'été, c'est en Spider qu'ils se promènent. Ensemble, ils ont parcouru le Québec presque en entier. «On est allé au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie. Le plus loin qu’on est allé pour aller voir notre fille, c’est à Maniwaki!», a expliqué Carmen Labonté.

«J’aimerais ça savoir combien de millage qu’on a fait, oh là!», a renchéri son mari Henri.

Jeune, Henri Labonté a travaillé pour Bombardier à Valcourt, devenu BRP. Encore aujourd’hui, il s’occupe de sa propre mécanique. Il a même créé un système de roues hydrauliques qui lui permet de lever sa motoneige.

Sa femme conduit sa propre motoneige depuis les débuts. Pour elle, pas question de s’asseoir en arrière!

Après toutes ces années, l'amour est toujours au rendez-vous chez les Labonté. Leur passion les garde unis et en santé depuis plus d'une soixantaine d'années et ils espèrent pouvoir continuer à la pratiquer encore longtemps.