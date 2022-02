Super Bowl LVI: les efforts des Rams récompensés

C’est un Sean McVay exténué, mais aux anges qui s’est présenté devant les médias lundi avant-midi, soit quelques heures après la victoire des Rams de Los Angeles sur les Bengals de Cincinnati au Super Bowl LVI.

«C’est un honneur incroyable d’être ici, mais également de la torture de mener son équipe à la victoire et de devoir participer à une conférence de presse le lendemain matin», a dit l’entraîneur-chef en amorçant son allocution.

À seulement 36 ans, McVay est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à remporter le trophée Vince-Lombardi. Il a tenu à souligner l’effort de tous les membres de son organisation et l’importance de travailler avec les bonnes personnes.

Photo AFP

«Lorsque tu t’entoures de grands joueurs et de grands entraîneurs qui s’engagent tous à travailler dans la même direction, de bonnes choses peuvent arriver.»

«Quand tu as de solides fondations, des joueurs comme Cooper [Kupp], [Matthew] Stafford, Aaron [Donald] et plusieurs autres, tu es privilégié de faire partie de l’équipe. En raison des succès de ces gars-là, d’autres personnes obtiennent des opportunités de grandir. Nous avons pu amener d’incroyables individus dans notre organisation. Tu t’améliores en t’entourant de personnes qui sont meilleures que toi.»

Des bourreaux de travail

Également présent à cette conférence de presse, le receveur Cooper Kupp est revenu sur les nombreuses heures que lui et le quart-arrière Matthew Stafford ont mis pour s’assurer d’être prêts pour le match le plus important de leur carrière.

«Stafford et moi, nous avons passé tellement de temps ensemble, a dit le joueur par excellence du Super Bowl LVI. Nous avons même travaillé ensemble dans l’auto pour nous rendre au match. Le temps supplémentaire que nous avons mis cette saison doit être d’environ 500 heures. Prendre ces moments pour se préparer et pour discuter de football, c’est ce qui a fait la différence.»

Lors du match ultime, Kupp a attrapé huit relais de Stafford pour 92 verges et deux touchés, dont celui qui a permis aux Rams de l’emporter 23 à 20 dans les derniers instants du match.

Une grave blessure pour Odell Beckham fils

Par ailleurs, le triomphe des Rams au Super Bowl sera suivi d’une longue période de convalescence pour le receveur-vedette Odell Beckham fils puisque ce dernier aurait subi une déchirure d’un ligament croisé antérieur du genou gauche.

C’est du moins ce que le réseau NFL Network a avancé au lendemain du dernier match de la saison 2021 dans le circuit Goodell.

Photo AFP

Beckham a capté deux passes pour 52 verges dans la victoire des siens de dimanche soir. Il a notamment inscrit le premier touché de la partie à la suite d’un jeu aérien de 17 verges amorcé par Matthew Stafford, mais il a quitté le terrain au deuxième quart.

«Merci à tous pour l'amour et le soutien, a-t-il écrit sur les médias sociaux après la victoire. Dieu a toujours eu un plan pour moi. Il a fait de moi un champion du monde ! Je suis si reconnaissant!»

Celui que l’on surnomme «OBJ» s’est joint aux Rams en novembre dernier, et ce, après avoir été libéré par les Browns de Cleveland. En huit parties de la saison régulière avec le club californien, il a réussi 27 attrapés pour 305 verges et cinq majeurs. Il a ajouté 21 réceptions pour 288 verges et deux touchés en quatre rencontres éliminatoires.

Beckham fils pourrait devenir joueur autonome dans les prochaines semaines.

