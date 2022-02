Une révolution? Non, une danse du bacon!

Je ne peux pas croire que des commentateurs et des intellectuels applaudissent le « courage » des camionneurs qui ont paralysé le pont Ambassador et qui continuent de paralyser le centre-ville d’Ottawa.

Je ne peux pas croire.

Ça me dépasse.

UN GESTE D’AFFIRMATION ?

Voici ce qu’un essayiste québécois a écrit sur sa page Facebook :

« Il y a dans le mépris des camionneurs une certaine jalousie enfouie envers des gens qui osent s’affirmer. »

Des gens qui « osent s’affirmer » ?

Vraiment ? VRAIMENT ?

Paralyser l’économie d’un pays, c’est s’affirmer ?

Bloquer un pont sur lequel transitent chaque jour plus de 300 millions de dollars de produits de toutes sortes, c’est s’affirmer ?

Pousser des entreprises à fermer leurs portes, c’est s’affirmer ?

Empêcher des familles de dormir pendant 14 jours, c’est s’affirmer ?

Transformer la capitale nationale d’un pays en cirque et en foire, c’est s’affirmer ?

Brandir des drapeaux nazis et confédérés, c’est s’affirmer ?

Menacer de prendre les armes, c’est s’affirmer ?

Obliger les camionneurs qui eux veulent travailler et gagner honnêtement leur vie à effectuer un détour qui les retarde de 10 heures, c’est s’affirmer ?

Exiger la démission d’un gouvernement démocratiquement élu, c’est s’affirmer ?

Inviter des enfants à participer à leur corps défendant à un siège – car c’est ce que c’est : un siège – et se servir d’eux comme boucliers, c’est s’affirmer ?

Mais comment peut-on écrire de telles sottises ?

Comment des intellectuels qui sont censés être informés, instruits et allumés peuvent-ils comparer cette colossale et grotesque danse du bacon au printemps arabe ou au Printemps de Prague ?

Que dire du mépris des militants du pseudo « convoi de la liberté » pour les citoyens ? Pour la loi ? Pour les institutions démocratiques ?

Pour l’idée même de liberté, qu’ils dévoient, insultent et pervertissent ?

DANS LES NUAGES

Qu’on se le dise : les libertariens qui applaudissent les extrémistes qui bloquent la capitale nationale depuis deux semaines sont aussi pétés que les maoïstes et les marxistes-léninistes des années 60, aussi enfermés dans leur tour d’ivoire et aussi déconnectés de la réalité.

Le plus drôle est que ces révolutionnaires de salon (qui regardent ce cirque de loin et jamais, au grand jamais, ne lâcheraient leur crayon pour se joindre à la révolution qu’ils saluent et célèbrent) ne cessent de vanter la « sagesse du peuple ».

Vous croyez que le « peuple » applaudit les camionneurs qui bloquent Ottawa ?

Que le « peuple » est content de ce qui se passe ?

C’est ce qui arrive lorsque tu n’enlèves jamais tes lunettes idéologiques.

Tu quittes le plancher des vaches. Tu planes. Tu te mets à flotter dans le monde éthéré et abstrait des idées pures.

Tu ne dis plus « peuple » avec un petit p, mais avec un grand P.

Le monde se met à ressembler à un théorème mathématique, à une partie d’échecs.

Il n’y a plus de gens, que des concepts.

Le Peuple. Le Pouvoir. L’Élite. La Lutte.

STAR WARS

Quand tu laisses tes idées t’aveugler, tu entres dans le monde de Star Wars, avec les forces de l’Ombre et de la Lumière.

Des anarchistes qui montent des saunas devant le parlement deviennent soudainement des « combattants de la Liberté ».

Avec un grand L, s’il vous plaît.

Non, mais quelle farce.

Que des intellectuels et des politiciens prennent cette mascarade au sérieux me sidère.