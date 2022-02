PAQUET, Charles-Dollard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 février 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Charles-Dollard Paquet, époux de feu madame Gisèle Thomassin. Il était le fils de feu madame Alice Maheux et de feu monsieur Philippe Paquet. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La direction des funérailles a été confié à la maisonL'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants Christian (Nicole Asselin) et Marlène ; sa petite-fille Joanie (François-Charles Simard) ; ses arrière-petits-enfants Laurianne et Paul; le fils de Nicole Asselin, Malcolm Côté (Alexandra Potvin) ; ses sœurs : Madeleine (Fernand Rodrigue), Denise (Robert Tomlinson), Georges-Aimé Drapeau (feu Micheline) et Claudette Simoneau (feu Camille Paquet) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s tout particulièrement sa filleule Anne Rodrigue et ses amis de longue date Gérard Mottard et Daniel Robert. Il était également le beau-frère de feu : Florence (feu Cyriac Gamache), Jeanne D'Arc (Georges Parent), Rose-Alma (feu Donat Bilodeau), Agnès (feu Gaby Poulin), Sœur Théodora s.d.e.f., Paul-Albert (feu Yvonne Guillot), Roger (feu Rose Le Rossignol), René (feu Bernadette Fradet) et Gabriel tous des membres de la famille Thomassin. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et pour leur dévouement tout particulièrement au Dre Vicky Plante des soins palliatifs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca