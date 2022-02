Arrestations à Coutts: quatre manifestants accusés de complot contre les policiers

Quatre manifestants parmi les 11 arrêtés lors du démantèlement d’une cache d’armes sur le site du blocus de Coutts, en Alberta, font face à des accusations de complot pour avoir voulu s’en prendre à des policiers.

• À lire aussi: Siège à Ottawa: réactions à l'imposition de la Loi sur les mesures d'urgence

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: fin du blocus à Coutts, la frontière est ouverte à la circulation

• À lire aussi: Saisie d’armes au blocus albertain

Plus précisément, quatre suspects devront répondre à une accusation de conspiration en vue de commettre un meurtre, a dévoilé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«La saisie d’armes de lundi, et les arrestations par la suite, ont démontré que des activités criminelles sérieuses se tramaient au blocus. Ces activités criminelles dangereuses, qui se faisaient loin des caméras et des réseaux sociaux, étaient réelles et organisées. Elles auraient pu être mortelles pour des citoyens, manifestants et policiers», a commenté mardi soir le dirigeant de la GRC en Alberta, le commissaire adjoint Curtis Zablocki.

En plus des accusations de complot, 14 arrestations ont été déposées pour possession d’une arme dans un dessein dangereux et une accusation a été déposée pour des menaces. De plus, les différents suspects arrêtés au fil des derniers jours devront répondre à 14 chefs de méfait de plus de 5000 $, l’accusation retenue pour punir les participants au blocus.

Lundi, la GRC avait causé la stupeur en annonçant la saisie de nombreuses armes à feu, mais aussi de gilets pare-balles, de chargeurs à haute capacité et de nombreuses munitions lors d’une opération sur le site du blocus.

Dans la foulée, les manifestants restants ont décidé de lever leur siège de l’autoroute 4, libérant ainsi l’accès au poste-frontière de Coutts, bloqué presque sans interruption depuis le 29 janvier.

La circulation a d’ailleurs repris dans la région mardi, sous haute surveillance policière.