Attentat à la pudeur: «Roland de Québec» reconnu coupable

Même si le juge venait de le déclarer coupable en ne lui donnant «aucune crédibilité», le «photographe des stars» Roland Lachance a continué de nier avoir agressé sexuellement un garçon de 14 ans au courant de l’été 1977.

Âgé de 89 ans, Roland Lachance s’est présenté en retard au palais de justice pour connaitre le verdict du juge dans son procès. Ce n’était pas la première fois que l’homme se faisait attendre avant de se présenter devant le tribunal pour faire face aux accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence qui pesaient sur lui.

En été 1977, Roland Lachance prenait des photos lors du passage d’un cirque ambulant sur les terrains de Place Fleurs de Lys. La victime de 14 ans s’était rendue sur les lieux à vélo avec des amis, et l’accusé lui avait proposé 10$ pour tenir une pancarte faisant la promotion de la prise de photos avec un clown.

Sur l’heure du midi, le photographe avait invité l’adolescent dans sa roulotte, où il développait ses photos. Une photo du sexe de la victime avait d’abord été prise avant que l’accusé demande au jeune s’il pouvait se masturber.

Roland Lachance avait ensuite fait une fellation à l’adolescent. Ce dernier avait quitté les lieux sans demander ses 10$ et ce n’est que quelques décennies plus tard, en voyant le photographe de Québec honoré dans le cadre d’un reportage, qu’il avait reconnu son agresseur et porté plainte.

Aucune crédibilité

Le juge Steve Magnan n’a donné «aucune crédibilité» au témoignage de l’accusé, qui soutenait que le maître de cérémonie du cirque était plutôt celui qui avait agressé l’adolescent. À l’inverse, selon le tribunal, le témoignage de la victime ne présentait «aucune hésitation ou imprécision», le plaignant répondant franchement aux questions malgré le malaise palpable de l’accusé maintenant âgé de 59 ans.

Roland Lachance a donc été reconnu coupable d’attentat à la pudeur, mais il a été acquitté de grossière indécence, notamment parce que la victime avait accepté que l’accusé se masturbe devant elle.

Or, malgré le verdict, Roland Lachance ne reconnaît toujours pas les faits. «Je n’ai pas à m’excuser, ce n’est pas vrai», a-t-il dit quelques instants après avoir été déclaré coupable. Le procureur Michel Bérubé a indiqué qu’il entendait demander une peine d’emprisonnement ferme pour Lachance, et ce, bien qu'il soit âgé de 89 ans.

Roland Lachance est dans l’attente d’un autre verdict, cette fois pour des gestes à caractère sexuel survenus en 1990.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI