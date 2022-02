[BALADO] La Zone payante: pleins feux sur le Super Bowl et l’avenir

Le Super Bowl 56 est maintenant chose du passé, place au 57e! Dans ce nouvel épisode de La Zone payante, il est bien sûr question de la triomphale conquête des Rams de Los Angeles, mais puisqu’il n’y a jamais une seconde de perdue dans votre balado NFL préféré, il est déjà temps de s’attaquer aux semaines à venir et à ce que pourrait nous réserver la prochaine saison.

Les Rams et les Bengals se sont disputé un duel extrêmement serré, à l’image de bien d’autres matchs des séries. Notre analyste Jean Carrier revient sur les différentes stratégies qui ont fait la différence entre les deux clubs et sur les détails qui ont changé l’allure du match.

De son côté, Stéphane Cadorette revient de Los Angeles, où il a vécu le Super Bowl dans le sublime SoFi Stadium. Pour le bénéfice des auditeurs qui auraient bien voulu y être, il revient sur son expérience, non seulement en ce qui a trait au match, mais aussi à la semaine passée dans la métropole californienne.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les confettis sont à peine ramassés que nos deux analystes se penchent sur les équipes qui risquent de faire le plus de bruit la saison prochaine. Est-ce que les Rams et Bengals doivent être considérés comme les favoris pour répéter leurs exploits? Les forces en présences dans la conférence américaine sont assez facilement identifiables, mais qu’en est-il du portrait flou dans la nationale?

Pour en arriver à déterminer les favoris les plus crédibles, il faudra surveiller attentivement le marché des joueurs autonomes à la mi-mars et le repêchage à la fin avril. Cet épisode se veut l’occasion de jeter un premier regard sur ces deux périodes critiques, qui approchent à grands pas.

Enfin, la saison ne serait pas vraiment terminée sans le point d’exclamation par excellence. Le Super Bowl? Le titre de MVP de Cooper Kupp? Les rumeurs de retraite d’Aaron Donald? Non, non, on parle ici de votre rubrique «Au Bar»!

Bonne écoute et merci d’avoir été là durant toute la saison!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette

