C’est le Jour J pour Falardeau

Deux ans après avoir lancé son film Mon année Salinger en ouverture de la Berlinale, Philippe Falardeau renouera mercredi soir avec le prestigieux festival allemand en y présentant, en première mondiale, sa toute première série de fiction télé, Le temps des framboises. « C’est très excitant », a confié le cinéaste au Journal.

Les deux premiers épisodes du Temps des framboises seront projetés à 21 h 30, en clôture de la Berlinale Séries, une section du festival consacrée aux productions télévisuelles. Philippe Falardeau sera sur place en compagnie notamment des deux autrices de la série, Florence Longpré (M’entends-tu ?) et Suzie Bouchard (L’œil du cyclone).

Pour Falardeau, il s’agit d’une troisième sélection à la Berlinale, un événement qui l’a souvent accueilli à bras ouverts par le passé. En février 2020, tout juste avant le début de la pandémie, le réalisateur de Monsieur Lazhar avait même eu l’honneur d’ouvrir la 70e édition du festival avec sa comédie anglophone Mon année Salinger.

« C’est spécial de retourner à la Berlinale avec ce projet parce que dans ma tête, les séries télé, ce n’était pas pour les festivals », lance en riant Philippe Falardeau.

« La section télé est relativement nouvelle à Berlin et elle prend de l’ampleur à chaque année. On est donc très contents d’avoir été invités. Les autrices de la série ne se peuvent plus. En ce qui me concerne, je vis aussi par procuration l’excitation des membres de l’équipe qui vont découvrir le festival de Berlin pour la première fois. C’est très le fun. »

Son seul regret, c’est que l’actrice principale de la série, Sandrine Bisson, n’a pas pu se libérer pour faire le voyage à Berlin. « C’est dommage parce que je crois qu’elle aurait reçu beaucoup d’amour là-bas », souligne le cinéaste.

Nervosité

Tourné l’été dernier, Le temps des framboises met donc en vedette Sandrine Bisson dans la peau d’une mère de deux garçons qui doit apprendre à gérer la ferme familiale à la suite du décès soudain de son mari. Déclinée en 10 épisodes d’une heure, la série produite par Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu, débarquera sur Club illico en avril.

Autant il se dit satisfait du résultat, autant Philippe Falardeau avoue être fébrile à l’idée de dévoiler cette première série télé au public québécois, dans deux mois.

« Je ne sais pas à quoi m’attendre, admet-il. Un des premiers commentaires qui revient souvent [sur la série], c’est : on n’a jamais vu ça, observe-t-il. On a fait une série où il n’y a pas de mystère, pas d’enquête et pas de cadavre dans le fossé. On ne se demande pas constamment ce qui va se passer dans l’épisode suivant. Ce n’est pas comme ça que l’écriture de Florence (Longpré) et de Suzie (Bouchard) fonctionne. Pour avoir envie de voir les épisodes suivants, il faut tomber en amour avec les personnages. J’ai hâte de voir si le public va embarquer dans cette proposition. Mais j’avoue que ça me rend nerveux. »

Le temps des framboises sera disponible au Québec sur la plateforme Club illico le 14 avril prochain.

