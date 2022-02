Décrochage scolaire: les mesures sanitaires ont pesé lourd sur le moral des élèves

La pandémie continue d'avoir des impacts sur la motivation scolaire. Après 23 mois de COVID-19, les étudiants sont moins motivés que jamais et les mesures sanitaires ont pesé lourd sur leur moral.

«On a enlevé toutes les zones de motivation pour permettre aux jeunes de rester à l’école. Les amis, les activités parascolaires, le sport, le loisir...», a déclaré Véronique Thibault, directrice chez Pro-Jeune-Est, qui milite contre le décrochage scolaire.

Selon un sondage de la firme Léger réalisé auprès de 500 étudiants âgés de 15 à 22 ans, 32 % ont songé de quitter les bancs d'écoles depuis le début de la crise sanitaire. Aussi, 47 % voient leur avenir de façon plus négative.

«C’est inquiétant, et ce n'est malheureusement pas une surprise non plus parce que c’est sûr que c’est une situation qui est difficile. On ferait un sondage auprès d’un autre groupe de la population, on n'aurait probablement pas autant d’optimisme que d’habitude», a admis Marc-Antoine Tanguay, porte-parole chez Alloprof.

Toutefois, le même sondage offre une lueur d'espoir : 77 % des répondants voient leur avenir avec optimisme, alors que 81 % se sentent capables de réaliser leurs objectifs, et plus des trois quarts sont satisfaits de leurs résultats académiques.

«Il y a 40 % plus d’élèves qui consultent Alloprof qu'avant la pandémie. Alors oui, peut être que c’est difficile, ce n’est pas évident tous les jours. Pour les jeunes, il y a des changements dans leur routine, peut-être qu’ils ont du rattrapage à faire puisque ce n’est pas facile à aborder, mais ils veulent. Ils le démontrent, ils viennent sur notre site, puis on parle souvent de plus de 100 000 jeunes par jour qui sont sur le site de Alloprof. Donc, il y a aussi des signes encourageants.»

Le nombre de décrocheurs scolaires a plus que triplé, voire quintuplé l'an dernier dans certaines régions du Québec, dont au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

