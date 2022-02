Donnant, donnant

Photo courtoisie

La clinique OPTOPLUS de Donnacona (optométrie et lunetterie), en collaboration avec son fournisseur partenaire HOYA, a tenu du 15 novembre au 24 décembre 2021, une campagne d’entraide sous le thème « Plus d’entraide au cœur de notre quartier » qui se traduisait par une remise de 20 $ à l’organisme le Halo, aide à domicile, pour chaque patient qui profitait de cette promotion. Sur la photo, de gauche à droite avec un chèque de 1100 $ : Isabelle Moffet, directrice générale du Halo ; Dre Karine Gadoury, optométriste propriétaire de la clinique OPTOPLUS Donnacona et Jane Mitchell, présidente du conseil d’administration du Halo.

Pour les 40 ans du Pivot

Photo courtoisie

Auteur de deux sculptures sur neige en duo avec Cloé Lapointe lors de la Virée des sculptures du Carnaval de Québec et de nombreuses autres réalisations à l’Hôtel de glace pendant plusieurs années, l’artiste multidisciplinaire, Jean-Pierre Dupont, de Beauport a été approché, la semaine dernière, pour démontrer encore ses talents, cette fois, pour souligner le 40e anniversaire du Centre communautaire Le Pivot. Sur la photo, on le retrouve en face du Centre communautaire des Chutes sur le boulevard Sainte-Anne en présence de la directrice générale, Ginette Faucher, et de Marc Lachance, adjoint à la direction programmation/animation. La réalisation de ce monument de neige donnait le coup d’envoi à une dizaine d’autres effectués par des organismes jeunesse, des membres des loisirs adaptés et du programme Répit, des sculpteurs amateurs et des familles sur les sites des centres de loisirs Pavillon Royal à Giffard et Ulric-Turcotte à Courville, deux établissements aussi gérés par le Pivot.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 février2002. Quelques jours après la finale des couples en patinage artistique aux Jeux olympiques de Salt Lake City, Jamie Salé et David Pelletier (photo) reçoivent finalement la médaille d’or au cours d’une cérémonie spéciale. Le couple russe Berezhnaya-Sikhuralidze conservera celle qui leur a été attribuée par les juges. La grande perdante : la juge française Marie-Reine Le Gougne, qui aurait subi des pressions et favorisé les Russes au détriment des Canadiens, est accusée d’inconduite et suspendue indéfiniment.

Anniversaires

Photo courtoisie

Chrystine Brouillet (photo), romancière de Québec (série Maud Graham), 64 ans...Serge Duclos, directeur général du Salon Carrière Formation de Québec et de Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, 56 ans...Russell Martin, vétéran de 14 saisons au baseball majeur, dont 4 avec les Blue Jays de Toronto, de 2015 à 2018, 38 ans...Jaromír Jágr, ex-joueur de la LNH, propriétaire du club de hockey HC Kladno, 50 ans...Axelle Red, chanteuse française 53 ans...Jane Seymour, actrice de télé et de cinéma, 71 ans...Jacques Thisdale, comédien québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 février 2021 : Raymond Lévesque (photo), 91 ans, géant de la musique québécoise auteur de l’immortel hymne « Quand les hommes vivront d’amour » ... 2020 : Tony Fernandez, 57 ans, légendaire arrêt-court reconnu pour ses qualités défensives (4 gants dorés), il a remporté la Série mondiale avec les Blue Jays de Toronto en 1993 et intronisé au Temple de la renommée du sport canadien... 2019. Lee Radziwill, 85 ans, sœur cadette de Jacqueline Kennedy Onassis... 2016: Victor Goldbloom, 92 ans, 1er titulaire du ministère québécois de l’Environnement... 2015 : Steve Montador, 35 ans, ancien défenseur de la LNH... 2012 : Charles Anthony, 82 ans, ténor américain, recordman du Metropolitan Opera de New York... 2008 : Steve Fossett, 64 ans, richissime homme d’affaires américain... 2007 : Robert Alder, 93 ans, le père de la zapette en 1950... 2007 : Ray Evans, 92 ans, compositeur américain... 2005 : Pierre Bachelet, 60 ans, chanteur français... 2004 : André Daveluy, 92 ans, chroniqueur à la télévision de Radio-Canada (Monsieur Bricole)... 1965. Nat King Cole, 47 ans, chanteur américain et musicien de jazz.