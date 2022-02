Encore un temps froid avant le redoux dès mercredi

Le froid qui a sévi depuis samedi baissera en intensité mardi, avant de faire place nette à un redoux à travers la majeure partie du Québec, dès mercredi.

L’extrême froid persistera toutefois dans les secteurs du nord et de l’ouest, où le refroidissement éolien atteindra -40 degrés mardi matin, alors que le temps sera ensoleillé, notamment en Abitibi.

Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages dans le sud et le centre de la province, alors que le temps sera plus froid le matin avant de voir le mercure hausser jusqu’à -10 à Québec, en Beauce et l’Estrie.

À Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie, il fera -8 degrés, mais un peu plus frisquet le matin avec un ciel variable, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans les secteurs plus à l’est, c’est pratiquement le même topo qui y est prévu avec néanmoins des températures à la baisse, jusqu’à -15 degrés dans le Bas-Saint-Laurent avec des vents modérés provoquant un ressenti de -25 degrés.

La neige qui tombait depuis la nuit devrait laisser des accumulations de 15 centimètres au sol sur les Îles-de-la-Madeleine, avec un épisode de poudrerie à cause des vents forts avec des rafales de 70 km/h.