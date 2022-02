Gros week-end... gros lundi aussi

Les lendemains de Super Bowl me sont toujours ardus. Imaginez quand le DG du Canadien décide d’échanger Tyler Toffoli à Calgary. Le meilleur marqueur du CH depuis son acquisition s’en va. Son contrat de seulement 4,250 millions $ pour encore deux saisons aussi. Contre des choix, un espoir et du matériel à rembourrer un chandail. Pas mêlant, on dirait que Kent Hugues a complété cet échange avec... Marc Bergevin. Et Bergevin excellait au jeu des transactions.

Ça ajoute à deux [autres] défaites en fin de semaine. Elles non plus je ne les avais pas vues venir. Columbus et Buffalo sont des adversaires prenables. Montréal est venu très proche d’offrir une première victoire à son nouveau coach. C’était sans compter sur Jeff Petry. Beaucoup trop éternel et impuissant, celui qui est ici seulement de corps a coulé le projet W de ses coéquipiers avec une punition stupide en fin de match.

Dimanche contre Buffalo, Petry a tiré quelques pieds à côté du filet, mais un joueur des Sabres qui passait par là a redirigé la rondelle sur la cible, offrant à Petry un but dont il se serait sans doute passé... Samuel Montembeault, qui avait été franchement excellent samedi, a été chancelant dimanche. Finalement, les Sabres ont gagné.

Pendant combien de temps Martin St-Louis va-t-il continuer de philosopher et de sourire en point de presse d’après match ? Jusqu’à quel point cela va-t-il influencer sa réflexion et sa décision de partir ou rester à l’issue de son « essai » de 37 rencontres ?

Martin est trop brillant pour ne pas constater à la dure que cette équipe n’en est pas une. Qu’elle est ingérable et sans espoir. Remarquez, je pense, que tout ça convient au plan de cette saison. Mais est-ce que ça convient au profil de St-Louis ? Un gagnant reste un gagnant. Et un gagnant ne veut pas emprunter le lourd sentier des défaites répétées dans l’espoir de mieux gagner un jour...

Super Bowl réussi

Et puis il y a eu le Super Bowl. Une extraordinaire ouverture télévisuelle hollywoodienne. Un stade colossal. La nostalgie de Madden, du vétuste Coliseum... Et des Bengals en avant dans le match tard au quatrième quart. Avouez que c’était contre toutes vos attentes. La magie s’est estompée sur la dernière poussée. Il faudra donc attendre avant de prétendre que Brady peut se retirer en paix parce que Burrow veille. À l’instar de Pat Mahomes, ce n’est pas tout à fait le cas encore. N’empêche, le parcours Cendrillon des Bengals a fait du bien à regarder.

Le spectacle de la mi-temps était aussi attendu que le match, même par les experts. Il aura dépassé la plupart des attentes. Mise en scène sobre, décor et éclairages épurés. L’accent sur la rafale de tubes hip-hop et rap du début du millénaire. Je serais passé sur 50 Cent, une trop longue minute et quart dans un délire par ailleurs parfait. Eminem qui s’incline en respect, genou au sol. Respect aux icônes noires à ses côtés pour cette version à puissance 1 milliard du Spectacle 1 fois 5 de 1976 sur le mont Royal ? Salut à 2Pac assassiné en 1996 ? Sans doute un peu. Mais comme tout est politique, surtout le sport. Ce genou au sol d’Eminem était sans conteste un hommage à Colin Kaepernick et son mouvement de dénonciation des violences policières raciales en 2016. Du génie !