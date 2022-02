JO-2022: Kamila Valieva, le calme entre les tempêtes?

Retour dans la lumière de la compétition pour Kamila Valieva mardi: le temps de son programme court, la prodige russe pourra (peut-être) faire abstraction de la retentissante affaire de dopage qui chamboule les JO-2022 et devrait encore l’accompagner pendant de longs mois.

Si le programme de l’épreuve individuelle de patinage artistique est respectée, Valieva, 15 ans, entrera sur la glace précisément à 21h52 locales (14h52 françaises) pour la compétition la plus importante de sa carrière fulgurante et désormais controversée.

La championne d’Europe 2022 reste la grande favorite pour l’or olympique, même si elle vient de traverser une semaine de crise qui pourrait faire craquer des patineuses bien plus âgées et expérimentées.

Alors que les instances sportives russes et internationales se déchiraient sur son contrôle antidopage positif à la trimétazidine, l’élève de la sévère Eteri Tutberidze a continué à s’entraîner normalement, sans montrer aucun signe de fébrilité.

Elle a tout de même confié à la télévision russe, en larmes, qu’elle était «fatiguée émotionnellement»: «Ce sont des larmes de bonheur, mais aussi vraisemblablement de tristesse».

Lundi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, la levée de la suspension provisoire décidée par l’agence antidopage russe (Rusada) et a donc donné son feu vert pour qu’elle poursuive ses JO-2022 où elle a déjà remporté la compétition par équipes.

«Pas un système d’État»

Mais elle n’en a pas fini avec les procédures et auditions qui reprendront après les Jeux. le Comité international olympique en a d’ailleurs tenu compte: si elle devait finir parmi les trois premières jeudi au soir du programme libre, il n’y aura pas de cérémonie de remise de médailles, tant qu’une décision sur les conséquences du contrôle antidopage positif n’aura pas été prise.

Le CIO a rappelé lors de son point-presse quotidien que l’entourage de l’adolescente allait faire l’objet d’une enquête: «Vous pouvez imaginer qu’une adolescente de 15 ans ne fasse quelque chose de répréhensible de sa propre initiative», a indiqué Denis Oswald, membre du CIO.

Denis Oswald, en charge de la commission d’enquête après le scandale des JO-2014 de Sotchi, s’est refusé à faire le parallèle entre Sotchi et Pékin: «Il ne faut pas oublier que c’est le seul cas de ces Jeux (...) L’impression que j’ai est qu’on n’est pas face à un système de dopage d’État, organisé pour plusieurs sportifs et par plusieurs organisations», a-t-il déclaré.

En attendant, Valieva qui pour son premier hiver en seniors est jusque-là invaincue, aura pour principales concurrentes ses partenaires d’entraînement: Anna Shcherbakova, championne du monde en titre, et Alexandra Trusova, médaillée mondiale et européenne, 17 ans toutes les deux et spécialistes des quadruples sauts.

Goggia en argent

Le premier des neuf titres décernés mardi est revenu en snowboard big air, comme en 2018, à l’Autrichienne Anna Gasser avec 95,50 points sur sa troisième et dernière tentative, devant la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott (93,25 pts), sacrée en slopestyle, et la Japonaise Kokomo Murase (91,50 pts).

Pour le deuxième volet de son tryptique olympique, Eileen Gu a décroché une seconde médaille, en argent cette fois. Sacrée en big air, la star chinoise des ces JO-2022 a été devancée par la Suissesse Mathilde Gremaud avec 86,56 points tandis que l’Estonienne Kelly Sildaru s’est classée 3e (82,06 pts).

Autre moment fort, la descente féminine a été remportée par la Suissesse Corine Suter qui a privé pour 16/100e l’Italienne Sofia Goggia d’un retentissant doublé, moins d’un mois après une entorse au genou gauche.