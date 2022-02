La folie des «air fryers» s’abat sur le Québec

Les friteuses à air, communément appelées «air fryers» sont de plus en plus populaires au Québec, un engouement qui s’explique de différentes façons.

Offertes dans une multitude de formats et de configurations par de nombreux fabricants, les friteuses à air sont surtout reconnues pour leur capacité à frire les aliments en utilisant un minimum d’huile.

«Ça ne sera pas aussi croustillant que dans une huile, mais ça va donner le craquant qu’on aime», soutient Johanne Lapointe, gérante du magasin Arès de Laval.

Mme Lapointe explique également que la plupart des modèles de base sont dotés de paniers qui facilitent la cuisson des frites, ailes de poulets, mais aussi des légumes. Il faut s’attendre à payer au moins 100 $ pour ce genre d’appareil.

D’autres «air fryers», vendus autour de 250 $, sont équipés de grilles semblables à celles d’un four, permettant de les utiliser pour faire cuire des pizzas et même des steaks.

«Il était bon mon steak!» s’exclame d’ailleurs Johanne Lapointe, qui témoigne que les deux côtés de la pièce de viande ont bien grillé lorsqu’elle a fait le test.

Et pour mettre la main sur la friteuse à air la plus polyvalente sur le marché, il faut débourser environ 600 $. Toutefois, il faut savoir que ce modèle peut aussi servir de micro-ondes et de four grille-pain, ce qui le rend idéal pour ceux qui ne disposent que de peu d'espace.

