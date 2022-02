La prison pour avoir volé son ex-copine aveugle

Un homme de la Montérégie qui a dérobé une somme de 6000 $ à son ex-conjointe alors qu’elle est non-voyante devra purger une peine d’emprisonnement les fins de semaine.

Kevin Lalonde-Rousseau, 31 ans, avait plaidé coupable à un chef de vol, au mois de février 2021, à l’endroit de Valérie Horth, avec qui il était en couple depuis quatre ans.

«La victime s’est sentie trahie [du fait] que le délinquant a abusé de son handicap pour la déposséder de pratiquement toutes ses économies qu’elle accumulait depuis longtemps», a déclaré le juge de la Cour du Québec Benoît Gariépy, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, mardi, au moment de rendre la sentence.

«Cette trahison et cet abus l’ont rendue méfiante et plus dépendante des autres», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’elle avait vécu «de l’anxiété et du stress, elle était dépressive, a fait une tentative de suicide, a dû être médicamentée et elle a été en arrêt de travail pendant plus de deux mois».

Le délinquant est passé à l’acte par appât du gain, mais aussi à cause d’un problème de dépendance aux jeux vidéo et d’un trouble de personnalité limite qui lui a été diagnostiqué au cours des procédures judiciaires.

Le juge Gariépy a mentionné que le crime aurait pu mériter une sentence de détention ferme, mais a préconisé une peine de trois mois à purger les fins de semaine afin que Lalonde-Rousseau puisse conserver son emploi et rembourser la victime. Une ordonnance de remboursement a été émise, mais Mme Horth n’a reçu jusqu’à maintenant que 4000$.

Kevin Lalonde-Rousseau devra aussi respecter une ordonnance de probation pour une durée de deux ans.

L’individu a par ailleurs fait l’objet d’un recours au civil de la part de sa victime, celle-ci lui réclamant 55 000$.