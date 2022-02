La relance du CH est amorcée

L’agenda du tandem Hughes-Gorton est bien rempli.

Très peu de moments libres.

Le Canadien étant une cible intéressante et montrant une vitrine très attrayante pour les équipes engagées dans le sprint final pour une participation aux séries, le téléphone se fait entendre.

Plusieurs directeurs généraux ne veulent pas attendre à la date limite du 21 mars pour passer aux actes. Ils désirent améliorer leur formation le plus rapidement dans le but d’affronter les rigueurs d’un calendrier modifié et s’assurer qu’ils possèdent les ressources pour atteindre les objectifs fixés.

Les Flames de Calgary visent le tout pour le tout.

Pas étonnant qu’ils en soient venus à un accord avec le Canadien hier. Ça faisait quelques jours qu’on discutait du statut de Tyler Toffoli.

Jeff Gorton et Kent Hughes n’ont pu résister à la perspective d’ajouter un autre choix de premier tour pour la séance de repêchage de cet été.

Également, le Canadien obtient un choix de cinquième tour, Emil Heineman, ex-choix de deuxième tour des Panthers de la Floride, échangé aux Flames pour Sam Bennett et Tyler Pitlick.

Des conseils pour les jeunes

Le départ de Toffoli peut étonner puisqu’il désirait participer à la relance de la concession. Également, Nick Suzuki et Cole Caufield disaient au cours du week-end qu’ils pouvaient compter sur les conseils du vétéran ailier.

Mais, Hughes et Gorton ont déclaré à plusieurs occasions que le processus de relance consistait avant tout à créer une équipe qui misera sur la rapidité et sur la jeunesse.

Toffoli a connu sa large part de succès avec le Canadien sauf que son profil ne correspond pas aux critères de sélection. Il n’est pas très rapide, son départ permet à l’organisation de rayer un contrat de plus de 4 millions $ par saison, et il reste encore deux campagnes à l’entente. À Calgary, il rejoint Darryl Sutter, son ex-entraîneur à l’époque où il évoluait avec les Kings de Los Angeles.

Cette transaction permet de dresser un parallèle entre le plan de relance concocté par Jeff Gorton, en 2018, avec les Rangers de New York, et celui présenté à Geoff Molson, il y a quelques mois.

À New York, il avait prévu que des joueurs expérimentés quitteraient les Rangers et quelques semaines plus tard, il expédiait J.T. Miller et Ryan McDonagh à Tampa Bay.

À Montréal, Gorton et Kent Hughes entendent amenuiser la masse salariale afin qu’ils puissent manœuvrer avec plus de liberté dans les transferts au niveau des effectifs.

Le départ de Toffoli indique clairement que d’autres vétérans seront échangés et que les jeunes joueurs de l’organisation profiteront de plus de temps de jeu d’ici la fin de la présente saison.

Pour ceux qui croyaient que Caufield devait prendre la direction de Laval, on oublie ça. Ryan Poehling va se voir confier plus de responsabilités.

À venir maintenant, les dossiers de Ben Chiarot et de Jeff Petry.

Le dossier Petry est complexe en raison du contrat qui le lie au Canadien, mais peut-on retarder encore bien longtemps son départ pour une autre ville ?

Sa famille a déjà quitté Montréal.

Toutefois, il y a un problème. Petry joue les mauvaises cartes. Ses performances compliquent davantage le travail du tandem Gorton-Hughes. Certes, les équipes intéressées s’informent sur le statut du joueur, mais ne rateront pas l’occasion de rappeler que le défenseur connaît une saison ne correspondant pas au salaire versé.

Chiarot : le prochain ?

En revanche, on peut toujours se rabattre sur les statistiques du défenseur américain au cours des trois ou quatre dernières saisons et que, dans un nouvel environnement, il pourrait retrouver son aplomb.

Qui sait ?

Chiarot, qui se retrouve sur la touche, a vu sa valeur s’amenuiser au cours des dernières semaines. Un différentiel de près de - 30 invite les formations intéressées à une profonde réflexion. Il est clair que le prix exigé par le Canadien, un choix de premier tour, qui est à la base des discussions, sera remis en question.

Arturri Lehkonen attire toujours les regards des recruteurs des Flames, des Rangers et du Wild du Minnesota... mais.

Des dossiers aussi importants que ceux de Carey Price et peut-être celui de Brendan Gallagher retiendront sans doute l’attention, mais pendant l’entre-saison.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont annoncé leurs couleurs.

D’ici le 21 mars, alors que les équipes compléteront les effectifs, ils auront l’opportunité de jouer un rôle important.