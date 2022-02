Le secteur automobile manque cruellement d’employés

Le secteur automobile est durement frappé par une pénurie de main-d’œuvre au Québec, et ce, depuis bien avant la pandémie et ses restrictions.

Selon le site internet Auto-jobs.ca, chef de file en matière d’affichage d’emplois dans le secteur automobile, les postes sont de plus en plus nombreux. On cherche notamment des mécaniciens et apprentis mécaniciens (17,17 %), des conseillers aux ventes (14,9 %) et des conseillers techniques (10,6 %). Les commis aux pièces et les réceptionnistes sont aussi des professionnels très convoités.

«Tous les postes nécessitant peu de qualifications, comme les préposés au service, les commis aux réclamations ou aux pièces, ou encore les préposés au lavage et à l’esthétique, n’arrivent plus à trouver preneur», a expliqué Emmanuelle Bourque, directrice de comptes chez Auto-jobs.ca. Elle ajoute également que les entreprises doivent même recruter des carrossiers et des débosseleurs à l’international tellement ces postes sont difficiles à pourvoir.

Plusieurs causes sont liées à cette situation, dont le salaire qui n’est pas avantageux dans le milieu. «La règle voulant cependant que l’on paie peu dans le secteur automobile prévaut», peut-on lire dans un communiqué alors qu’un mécanicien peut gagner jusqu’à 38 $ l’heure et que les préposés de services, les commis et les secrétaires sont payés entre 15 $ et 17 $ l’heure.

Une situation qui est pire pour les vendeurs, dont le salaire dépend des ventes qu’ils réalisent. «Il peut y avoir des périodes de vente plus fastes que d’autres, c’est sûr, mais si on ne vend pas pendant un moment, il est difficile de vivre avec un salaire de base très bas», a précisé Mme Bourque.

Aussi, les conditions de travail peu avantageuses contribuent au phénomène de la «Grande Démission» dans le milieu automobile. L’absence d’assurances collectives et le manque de flexibilité quant au télétravail pour les postes où c’est possible sont des aspects qui poussent plusieurs travailleurs à se réorienter.

«Nous agissons par contre comme des conseillers, en faisant comprendre aux entreprises qu’il faut hausser les salaires, proposer des bonis à l’embauche et différents privilèges, comme des vacances plus flexibles», a mentionné Marie-Hélène Talbot, directrice ventes et service chez Auto-jobs.ca.