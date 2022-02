Les dépendances servies à la sauce artistique

Je lutte contre les démons de la dépendance d’aussi loin que je me souvienne. Née dans une famille d’alcooliques, j’ai hérité de cette malformation qui autrefois était réservée aux hommes, mais qui de plus en plus s’attaque aux femmes. Je ne vous écris pas pour me vanter, mais, malgré quelques rechutes, je réussis à contrôler ma consommation depuis presque dix ans.

Vous me direz que, à 50 ans, il était temps que je me calme, et je vous répondrai que oui, il était temps. D’abord pour vivre le bonheur de voir mes enfants me respecter enfin, avant que je ne quitte cette terre. Ensuite pour vivre la sensation de réussir quelque chose, moi qui avais à peu près tout saccagé dans ma vie.

La maladie me ronge depuis trop longtemps et je regrette toutes ces années perdues à penser que tout le monde, à part moi, était responsable de mon besoin de me détruire. La chance est passée dans ma vie quand j’ai fait la connaissance d’un homme qui m’a parlé des réunions des AA.

J’y suis d’abord allée à reculons, avant que, peu à peu, je me laisse imprégner par les bonnes ondes qui y règnent. Et au risque de faire rire de moi, je peux même dire que j’y ai rencontré Dieu. Moi qui m’étais jadis imposé de ne croire en rien, j’ai changé mon fusil d’épaule.

Ce qui m’a donné envie de vous écrire, c’est toute la publicité faite autour de ces vedettes comme Maripier Morin et Étienne Boulay, qui se sont mis à faire des balados supposément pour raconter leurs descentes aux enfers personnelles et aider monsieur et madame Tout-le-Monde qui consomment à se prendre en main.

Comment peut-on se croire supérieur aux autres au point de penser que d’étaler sa vie comme ça puisse servir à empêcher les autres de sombrer ? Non mais pour qui se prennent-ils ?

Une rescapée pas dupe

Je trouve votre montée de lait étonnante et surtout mal à propos. Est-ce que l’aide apportée par les AA n’est pas justement marquée au sceau du témoignage du parcours de vie de ses adeptes ? Ne se réunissent-ils pas pour faciliter le contact et permettre aux membres de se reconnaître et de se soutenir dans leur démarche de rédemption ? J’ose accorder d’emblée le bénéfice du doute à ces vedettes qui acceptent de reconnaître leurs failles aussi officiellement, en s’en servant comme levier pour éventuellement aider d’autres humains à faire pareil. Car l’exemple, il n’y a rien de mieux que ça pour faire avancer une cause.