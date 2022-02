Les Îles-de-la-Madeleine touchées par une importance hausse du coût des matériaux de construction

Les Îles-de-la-Madeleine n’ont pas échappé à la forte hausse des prix des matériaux de construction pendant la pandémie, avec une augmentation moyenne de 25 % l’an dernier dans l’archipel.

Cela n’a toutefois pas freiné les projets de construction résidentielle aux Îles, dont le nombre a augmenté de 31,8 % par rapport à l’année précédente. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a ainsi émis un total de 87 permis pour les constructions d’habitation unifamiliale, bifamiliale/jumelée ou multifamiliale, contre 66 en 2020.

L’entrepreneur général James Goodwin, dirigeant de Constructions des Îles, précise que la hausse du coût des matériaux a commencé à se faire sentir dès l’automne 2020. «C’est surtout le prix du bois qui a augmenté, dit-il. Un 2 par 4, qui se vendait en bas de 4 $, aux Îles, un moment donné, l’année passée, ça se vendait pour 12 $!»

Hélène Fauteux / AGENCE QMI

Comme ailleurs, cette hausse des prix a été attribuée à la forte demande partout en Amérique du Nord, de même qu’à la pénurie de main-d’œuvre exacerbée par la COVID-19. Mais, après un plafond atteint vers l’automne dernier, les prix ont commencé à descendre.

De plus, les entreprises de construction de l’archipel doivent composer avec des délais de livraison inhabituels. M. Goodwin parle entre autres d’un retard de trois à quatre mois pour ses approvisionnements de portes et fenêtres, de même que de portes de garage. «Il y a deux ans, c’était trois semaines de livraison et aujourd’hui on espère trois mois et des fois, on n’est même pas sûrs. Ça peut être pour n’importe quoi. Comme là, on a commandé une génératrice pour un projet: 62 semaines de livraison! Il y a de quoi de bizarre. Normalement, on parlerait d’environ 16 semaines.»

Selon les estimations de la Municipalité des Îles, la valeur des projets de construction domiciliaire a atteint les 28,8 millions $, en 2021, incluant les nouveaux bâtiments secondaires. Il s’agit d’une hausse d’environ 10 millions $ par rapport à 2020 et de près de 100 % par rapport à 2019. Pour l’année en cours, elle s’attend à ce que la tendance à la hausse du nombre de chantiers se maintienne. Les consommateurs peuvent toutefois souffler un peu, puisque la croissance moyenne du coût des matériaux a fléchi ces derniers mois. Mais elle reste toujours supérieure, d’environ 10 à 15 %, comparativement à 2019.