«Les moments parfaits»: Catherine passe aux aveux avec Alex

Catherine a joué avec le feu en se rapprochant de Pierre, son ancien amoureux et professeur qui l’épaule dans l’écriture de son roman inachevé depuis deux décennies. Et, comme on l’avait deviné depuis qu’ils ont échangé un baiser, elle va devoir se mettre à table et tout avouer à son mari sur leur relation passée.

La comédienne Catherine Trudeau se plait à jouer Catherine Thomas, une mère qui a tout donné pour sa famille et qui se réalise en parallèle dans son travail avec sa grande amie Stéphanie (Myriam De Verger). Catherine forme avec Alex (Gabriel Sabourin) et leurs trois enfants – Hugo (Samuel Gauthier), Charlotte (Willia Ferland-Tanguay) et Tristan (Antoine Marchand-Gagnon) – un clan tissé serré.

Alex a élevé Hugo comme si c’était son fils, Catherine étant tombée enceinte après avoir rencontré un Allemand en voyage alors que Pierre (Jean-François Pichette), qui devait partir avec elle, l'avait laissée en plan.

Ce qui devait arriver... arriva. Dans l’épisode de cette semaine des Moments parfaits –une série qui s’est installée tranquillement, mais sûrement dans nos vies –, Alex réalise qui est vraiment Pierre en lisant le manuscrit de Catherine. Cette dernière doit donc tout lui raconter.

Leur couple «est très solide», selon la comédienne, notamment parce qu’Alex a accepté d’élever l’enfant d’un autre homme alors que sa nouvelle blonde était enceinte.

«Ça démontre les grandes qualités humaines et d’engagement d’Alex. Donc, leur relation est forte, déjà, de ce premier obstacle, car ça aurait pu s’arrêter là. Ça les a rattrapés quand Hugo a voulu rencontrer son père biologique. C’est venu bousculer Alex, et là quand il lit le manuscrit, qu’il fait des liens entre la fiction et peut-être la réalité, c’est sûr que ça va être confrontant.»

Alex décontenancé

Catherine Trudeau croit que son personnage n’aurait sans doute jamais tout révélé à Alex si «elle n’avait pas été acculée au pied du mur».

«On va voir ce qu’Alex est prêt à accepter de cette situation-là. Il va réaliser que Catherine lui en a caché beaucoup», a dit la comédienne, dont le personnage va justifier son silence en évoquant sa honte d’avoir été la maitresse d’un prof marié.

«Alex va être beaucoup ébranlé, c’est une faille dans leur histoire, ça va avoir de grosses répercussions et amener Alex à remettre en question beaucoup de choses», a-t-elle révélé.

Moment décisif

Catherine Trudeau croit que son personnage est à un tournant de sa vie, possiblement dans ce qui s’apparente à une crise de la quarantaine, alors que ses enfants ont de moins en moins besoin d’elle. Elle doit maintenant se choisir et déterminer quelles sont les prochaines étapes de sa vie.

«Je trouve ça beau quand des gens qui avaient un rêve, ou qui ont soudainement un projet, mettent les efforts pour le réaliser. Dans la série, oui il y a cet aspect-là avec le livre de Catherine, mais aussi pour son frère Louis qui veut devenir père, pour sa mère Judith qui a laissé de côté ses rêves d’être chanteuse. Au-delà du livre, le plus grand défi de Catherine est d’apprendre à arrêter de se faire passer en dernier, peu importe le projet, que ce soit au travail, avec ses amis ou avec sa famille.»

«Les moments parfaits» se distingue des productions carburant aux rebondissements. «C’est une série qui se bonifie avec le temps», a dit Catherine Trudeau, qui a aussi comme partenaires de jeu Marie-Thérèse Fortin et Denis Bernard, les parents de son personnage.

«J’avais besoin de faire une série comme ça. J’ai joué dans Ruptures un personnage très caractériel et ce projet des Moments parfaits est arrivé comme un vent de fraîcheur, à un moment dans ma vie où j’ai l’âge pile de mon personnage, alors ça colle avec moi.»

Produite par Encore Télévision, la série annuelle Les moments parfaits est diffusée chaque mercredi, à 20 h, à TVA.

