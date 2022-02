Les proches de Valérie Maltais lui rendent hommage

La médaille d'or de Valérie Maltais aux Jeux olympiques soulève un grand sentiment de fierté au Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement dans le secteur de La Baie.

«Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Réellement. On est encore sur l'adrénaline», a témoigné le père de la championne, Gérald Maltais.

La nuit a été courte pour les parents de Valérie Maltais. Une vingtaine de personnes, parents et amis, ont suivi sa performance en pleine nuit.

«C’est un grand sentiment de fierté. C'est certain, a affirmé sa mère, Martine Simard. J'ai eu la chance de lui parler par vidéo ce matin. Je lui ai demandé si elle se rendait compte du chemin qu'elle avait parcouru pour se rendre là. Je lui ai dit d'être fière et de prendre le temps de savourer ce moment-là. Elle disait qu'elle ne réalisait pas encore. Je l'ai vu sur le podium. Elle était très, très émue.»

Rencontré à son travail ce matin, son père avait un large sourire. «De grosses émotions. C'est une fierté et même pour la région, c'est une fierté, croit Gérald Maltais. Très content. Elle a travaillé assez fort toute sa vie. Elle est rendue où elle voulait. Elle voulait en avoir une. Elle l'a eu. En plus, en changeant de sport, c'est déjà une grosse adaptation.»

Sa fille est passée du patinage courte piste au longue piste. C’est sa deuxième médaille olympique, après une en argent à Sotchi en 2014 avec l’équipe du relais féminin en courte piste.

À Saguenay, Valérie Maltais a ses admirateurs. De jeunes patineurs de son club d'origine, les F18, avaient publié plusieurs messages d’encouragement sur les réseaux sociaux.

Aux Sports-Études patinage de vitesse à Chicoutimi, Annie-Kim Boivin s’est dit ravie de sa médaille d’or. «C'est vraiment l'fun qu'elle vienne de La Baie. C'est un modèle pour moi. Je suis vraiment contente pour elle.»

Même écho de sa coéquipière, Mégane Lavertu. «Je suis vraiment contente pour elle. Elle m'inspire dans la vie de tous les jours.»

Le conseiller municipal de La Baie, Martin Harvey, s’est dit fier de la réussite de sa concitoyenne d’origine.

Son premier entraîneur pendant neuf ans, Luc Dufour, l’a aussi couverte d’éloges.

«C'est tout un exploit de passer du courte piste au longue piste. Il y a tout un sentiment de fierté. Je lui ai donné le goût de patiner. Le goût de compétitionner. Le développement. La base technique. C'est sûr que ça reste chez un jeune. J'en suis fier aujourd'hui.»

Gérald Maltais a été touché par la performance de sa fille. «Sur le podium, on voyait que les émotions étaient là. On grandit avec eux autres. On voit que ça devient dans les possibilités, mais de là à ce que ça se réalise, il faut toujours que toutes les étoiles s'enlignent.»

La patineuse a réussi une transition remarquable entre les deux modèles de patinage de vitesse.

«La première année, elle m'a dit qu'un moment donné, quand elle était sur la glace, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle ne pensait pas qu'elle était capable de réussir, mais elle a de la détermination, a avoué sa mère. On a toujours eu une retenue en courte piste puisqu'il arrive souvent des accrochages. Cette nuit, toutes les accumulations et la déception, c'est sorti en cris de joie.»

Luc Dufour croit que cette consécration amènera un engouement pour son sport. «On espère toujours que ça va motiver des jeunes à aller dans le sport. Elle va être reconnue comme une athlète d'exception. Les gens disaient elle n'a pas gagné de médaille individuelle, de médaille d'or. La médaille d'or, ça va être une reconnaissance. Ça va rester. C'est un autre niveau de reconnaissance. »

Les exploits de Valérie Maltais en courte piste avaient déjà été soulignés. Mais avec la médaille d'or, il est certain que la Ville de Saguenay compte lui rendre hommage, notamment avec la signature du Livre d’or de la municipalité.

