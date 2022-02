C’est dommage que vous ne puissiez pas reproduire les photos dans votre chronique, parce que celle sur laquelle je suis tombée par hasard aujourd’hui sur Facebook, pour peu qu’elle soit authentique, démontre l’importance de l’entraide quand les temps sont durs, et dans un monde où c’est toujours du chacun-pour-soi.

Il s’agit de la photo d’un éléphant portant un petit lionceau dans sa trompe recourbée, qui marche côte à côte avec une lionne dans la brousse. Et je vous reproduis le texte qui figurait sous cette photo : « C’est l’une des meilleures photos de ce siècle. Une lionne et son petit traversaient la savane. La chaleur étant excessive et le lionceau ayant beaucoup de difficulté à marcher, l’éléphant se dit que l’animal risquait de mourir. Il le hissa sur sa trompe et l’emmena jusqu’à une marre d’eau pour qu’il se désaltère. Dire qu’on les appelle des animaux sauvages ! »

Anonyme

Que la photo soit authentique ou pas, sa symbolique est marquante, surtout à un tournant de nos vies où les nombreux soubresauts de la pandémie ont mis nos nerfs à fleur de peau et nous ont fait perdre de vue l’importance de l’entraide pour traverser les épreuves.