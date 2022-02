Mauricie: pour contourner le passeport, Louiseville allait tenir un conseil en plein air

La municipalité de Louiseville, en Mauricie, pourrait maintenir sa décision de devancer et de tenir en plein air sa prochaine séance publique du conseil municipal malgré la levée totale des contrôles vaccinaux à compter du 14 mars.

Sans connaître les assouplissements allant être annoncés par Québec, le conseil municipal avait statué de tenir son assemblée le samedi 12 mars en après-midi plutôt qu'en soirée le lundi 14 mars comme prévu à son calendrier.

Par souci de cohérence le maire Yvon Deshaies refusait d'imposer la vérification des passeports aux citoyens alors que les élus et le personnel municipal ne sont pas tenus d'être eux-mêmes vaccinés. Plutôt que de défier la consigne, il a été proposé par un élu de tenir la séance à l'extérieur pour ainsi s'éviter d'avoir à vérifier l'état vaccinal des citoyens présents et de le faire sous forme de fête familiale.

«On va mettre des tables. On sera bien habillés. Ça dure une heure. Donc bien habillés, on fait notre conférence et là je propose d'amener des jeux pour les enfants, des foyers avec du bois pour faire du feu, des guimauves, une glissade. On va amener une glissade à neige s'il le faut. Ça me plaît ça», s'est enthousiasmé le maire Deshaies.

Des élus souhaitent tout de même réaliser cette expérience, puisque siéger en plein air serait sans doute une première au Québec. «Ça sera une façon de célébrer la fin du passeport vaccinal», s’est réjoui le maire.

