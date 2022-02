Nuisances sonores: nous avons droit à la sainte paix

Comme partout dans le monde, un grand nombre de maux affectent présentement notre société. Certains d'entre eux échappent totalement, ou presque, à notre contrôle, telles les tensions géopolitiques internationales, la violation des droits humains par des régimes totalitaires, l'érosion de la démocratie dans des pays qui jusqu'ici s'en étaient fait les champions.

D'autres problèmes encore plus fondamentaux, comme le réchauffement climatique et l'épuisement des écosystèmes planétaires, nous interpellent directement dans nos comportements. Cependant, les correctifs que nous nous efforçons d'y apporter ne donneront pas de résultats tangibles avant plusieurs décennies, et à condition que nos efforts soient suffisants.

Un fléau

Nous avons néanmoins la capacité de corriger rapidement certains irritants pour améliorer notre qualité de vie au quotidien, rétablir un climat plus sain et serein. Je me suis pour ma part investi dans la lutte à la pollution sonore, car ce fléau m'affecte particulièrement et semble augmenter d'année en année sans que nos élus ne manifestent la volonté d'y remédier.

Pourtant, nous savons tous que le bruit excessif et indésirable affecte le système nerveux, favorise à moyen et long terme le développement de plusieurs maladies cardiovasculaires et troubles cognitifs. Il s'agit d'un enjeu important de santé publique, physique et mentale.

La plupart des nuisances sonores sont le fait d'une minorité qui ignore la réglementation en vigueur ou refuse de s'y conformer. Quand le dialogue avec les contrevenants s'avère impossible, quand les tentatives pour leur faire « entendre » raison mènent à une impasse, je vous incite à porter plainte, comme moi, auprès du service de police de votre municipalité ou, à défaut, à la Sûreté du Québec.

Message aux élus

Parallèlement à ces réflexes de défense sur le terrain, je préconise l'envoi de messages bien sentis aux élus directement concernés de tous les paliers de gouvernance, notamment aux ministres provinciaux des transports, de l'environnement et de la santé, maires et préfets de MRC.

Chacun a ses points sensibles en matière de bruit indésirable, qu'il s'agisse par exemple de la tondeuse envahissante des voisins, de partys hauts en décibels qui se prolongent jusqu'aux petites heures du matin, des abus de coups de klaxon associés au système de verrouillage des voitures. Pour ma part, je m'attaque en priorité aux pots d'échappement tonitruants des véhicules motorisés, parfois défectueux mais le plus souvent délibérément modifiés.

Je dénonçais déjà ce fléau il y a 20 ans dans des lettres ouvertes aux journaux. Aujourd'hui c'est pire que pire. J'en ai parfois honte d'être Québécois.

Nous avons le droit à la sainte paix sur nos routes, sur notre balcon en ville, au chalet à la campagne. Nous devrions pouvoir dormir la fenêtre ouverte sans risquer de nous faire réveiller par une salve de pétarades.

Ma démarche se veut bienveillante. Aux motards qui craignent de passer inaperçus aux yeux des automobilistes en étant « trop silencieux », je réponds : commencez donc par vous rendre visibles en portant des couleurs voyantes au lieu de vous déguiser en anges de la mort, de pied en cap, pour rouler à tombeau ouvert. Vous confondez le plus souvent avec le bitume que vous êtes à risques de mordre.

Aux émules de Gilles Villeneuve qui aiment tant conduire hors piste des bolides de course en échappement libre, je vous souhaite de récolter suffisamment de contredanses pour vous dissuader de finir vos jours dans le décor, comme votre saint patron.

Photo courtoisie

Clément Fontaine, journaliste indépendant, membre du Regroupement Des Universitaires, Saguenay