Patinage de vitesse: les Canadiennes en or à la poursuite

ZHANGJIAKOU | Le Canada a remporté la première médaille d’or de son histoire à la poursuite féminine en longue piste avec panache en établissant au passage un record olympique.

Les Canadiennes ont gelé le chrono à 2 min 53 s 44 pour détrôner les Japonaises qui avaient établi une nouvelle marque le 12 février à l’occasion de la ronde quart-de-finale en vertu d’un chrono de 2 min 53 s 61 et qui étaient les championnes olympiques en titre.

Championnes au classement cumulatif de la Coupe du monde pour une troisième année consécutive, Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann avaient de grands objectifs en se pointant à Pékin, mais elles peinaient à réaliser qu’elles étaient championnes olympiques.

«C’est irréel pour le moment, a exprimé Maltais. Les émotions sont tellement grandes. En s’alignant au départ, on voulait être fières de nous sans se mettre de pression. C’est un privilège d’être en finale. En traversant la ligne d’arrivée sachant que nous étions championnes, je ne pouvais pas y croire.»

Weidemann abondait dans le même sens. «On se demande encore si on ne rêve pas, a-t-elle imagé. On savait que nous avions une bonne équipe, on savait qu’on pouvait mettre de la pression sur le Japon et les autres bonnes équipes, mais je ne sais pas si on pouvait imaginer un tel résultat.»

Triple médaillée

Weidemann devient la première triple médaillée canadienne des Jeux de Pékin; Maltais devient seulement la troisième patineuse dans l’histoire à remporter une médaille en longue et courte piste; et Blondin monte sur son premier podium en trois participations aux Jeux après avoir vécu son lot de déceptions.

«Je ne sais pas encore pour le moment ce que signifie cette médaille, a indiqué Grondin. C’est le fruit de tous les efforts que nous avons investis au cours des quatre dernières années.»

🥇Un TRIO en OR🥇



➡️ 3e médaille à #Beijing 2022 pour Weidemann🥇🥈🥉



➡️ Maltais devient la 3e athlète au monde 🌎 à gagner une médaille olympique en patinage de vitesse longue piste et courte piste🥇🥈🤯



➡️ Blondin gagne sa première médaille olympique à ses 3e Jeux pic.twitter.com/l0HR4TUI7G — Équipe Canada (@Equipe_Canada) February 15, 2022

Malgré un lent départ qui les a repoussées à 1 min 05 s après un tour, les Canadiennes ont grugé les secondes avec Weidemann comme locomotive et réduit l’écart à 0 s 32 avant que la Japonaise Nana Takagi ne chute dans le dernier virage avant la ligne d’arrivée.

Le Canada remporte seulement sa deuxième médaille en poursuite féminine après l’argent gagné en 2006 à Turin alors que l’épreuve faisait son entrée dans le giron olympique. Du côté masculin, le Canada ne compte qu’une médaille, soit l’or 2010 à Vancouver.

