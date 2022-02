Pneus crevés à Yamachiche et à Louiseville: l’enquête toujours en cours

Quatre dossiers sont actuellement ouverts à la Sûreté du Québec (SQ) en lien avec des méfaits commis sur des véhicules à Louiseville et à Yamachiche entre le 10 et le 13 février.

Les dossiers concernent des pneus crevés intentionnellement par un ou des malfaiteurs.

«Il est possible qu’il y ait plus de cas. Pour l’instant, c’est le nombre de plaintes reçues. Les dommages ont été effectués majoritairement dans des stationnements de commerçants», a expliqué l’agent d’information de la SQ, Marc Tessier, ajoutant qu’il n’y a pas de suspect en ce moment et que l’enquête suit son cours.

Les forces de l’ordre incitent les gens à leur téléphoner s’ils sont victimes de vandalisme ou s’ils détiennent de l’information. «Si une personne voit qu’un individu rôde près d’un véhicule, il ne faut pas hésiter à nous téléphoner. C’est notre travail de nous déplacer dans de telle situation.»

Les policiers vont regarder les caméras de surveillance pour dénicher des indices. «Ce ne sont pas des méfaits qui arrivent fréquemment. C’est difficile de se protéger contre ce genre de délit, car cela ne prend que quelques secondes aux malfaiteurs», a reconnu M. Tessier.

Bien calculer

La courtière en assurance de dommages Sophie St-André conseille aux gens de téléphoner à leur courtier si une telle situation survient. Toutefois, elle avise que, même si un client a une franchise de 100 $, il doit y penser à deux fois avant de faire une réclamation auprès de son assureur pour éviter d’être pénalisé en bout de ligne. «La pénalité n’est pas identique à celle d’un accident où la personne est responsable. Cependant, un acte de vandalisme réclamé sera dans le fichier central du client.»

À VOIR AUSSI