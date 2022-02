Printemps érable: la face sombre de la manif

Il y a 10 ans, ma vie a basculé en 15 secondes.

Ce n’est pas une exagération.

Un tweet, un simple tweet et ma vie a changé de cours.

TROIS MOTS

On était en pleine contestation étudiante – ce que certains médias ont appelé « le printemps érable », une expression que j’ai toujours détestée.

Je comprends que le Québec rêve de s’inscrire dans l’Histoire mondiale, mais comparer la manif étudiante de 2012 aux contestations qui avaient secoué le monde arabe deux ans plus tôt, c’est comme faire un lien entre les camionneurs qui assiègent Ottawa et les juifs sous le régime nazi.

C’est obscène.

À ce que je sache, Gabriel Nadeau-Dubois, avec tout le respect que je lui dois, n’a rien en commun avec le dissident libyen Ahmed El-Senussi, tout comme Jean Charest n’était pas Mouammar Kadhafi.

Modérons nos transports.

Bref, on était en pleine manif étudiante, et des milliers de personnes marchaient dans les rues pour contester une augmentation somme toute minime des frais scolaires les plus abordables en Amérique du Nord.

Soudainement, qu’est-ce que je vois ? Des « carrés rouges » sirotant une sangria sur la terrasse d’un des restos les plus dispendieux d’Outremont (22 $ pour un hamburger et 26 $ pour un pâté chinois).

J’écris donc cela sur Twitter avec la mention « La belle vie ».

Quinze secondes plus tard, j’étais devenu l’ennemi public numéro Un de la jeunesse québécoise.

Trois mots.

C’est tout ce que ça prend pour passer de « journaliste cool du Voir » à « poster boy de l’extrême droite québécoise ».

LA FACE SOMBRE DE LA MANIF

Vingt-quatre heures plus tard, je me faisais insulter dans la rue, cracher dessus sur les terrasses, menacer sur les médias sociaux, et lorsqu’une journaliste de La Presse a eu la merveilleuse idée de dévoiler sur internet où j’habitais, des dizaines de manifestants en furie ont entouré ma maison et tenté d’entrer chez moi par effraction, terrorisant mon fils de quatre ans qui se demandait ce qui se passait.

Ça a continué comme ça tout le long de la crise. Tellement que pendant quelques jours, j’ai dû avoir des gardes du corps qui se relayaient aux huit heures devant chez moi.

Tout ça, parce que je trouvais qu’il valait mieux bonifier le programme des prêts et bourses plutôt qu’offrir à tous les étudiants québécois, même les mieux nantis, une scolarité à rabais.

Alors lorsqu’on évoque avec nostalgie cette « belle époque », permettez-moi de sourire.

Et de hurler de rire quand j’entends GND – qui a toujours refusé de dénoncer les actes de violence commis par certains carrés rouges – dénoncer les camionneurs qui bloquent les rues et empêchent les familles de profiter du Carnaval.

MENACÉ PAR MA DROITE

Preuve que la Terre ne cesse de tourner : c’est maintenant les militants de droite (qui, il y a 10 ans, m’accueillaient avec joie dans leurs rangs) qui m’insultent, me menacent et me traitent de traître à cause de mes positions sur les militants anti-vaccin !

Tiens, je vais aller les photographier dans leur sauna à Ottawa.

Avec la phrase : « La belle vie. »

Qui sait ? QS va peut-être me demander de me présenter sous ses couleurs aux prochaines élections...