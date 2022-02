Québec solidaire veut hâter la fin des véhicules à essence

Devant le risque de ratage de la cible climatique par la province, Québec solidaire (QS) presse le gouvernement Legault de devancer la fin de la vente des véhicules à essence.

La formation politique de gauche suggère de ramener l’échéance de fin de la vente des véhicules à essence de 2035 à 2030 et d’interdire la publicité des véhicules le plus polluants, notamment les VUS et les poids lourds.

«Le gouvernement de la CAQ doit changer de vitesse et se mettre en action rapidement pour rattraper son retard. Il y a urgence d'agir en matière de lutte aux changements climatiques et le Québec traîne de la patte», a indiqué Émilise Lessard-Therrien, responsable solidaire en matière d'environnement.

«Alors que la moitié des acheteurs de nouveaux véhicules se disent influencés par les médias, ça vaut la peine de s'attaquer aux publicités qui promeuvent les options les plus polluantes qui s'accaparent une bonne partie du marché et des émissions de GES», a expliqué Mme Lessard-Therrien.

«Le gouvernement doit envoyer un message clair et mettre de la pression sur les choix qui s'offriront aux consommateurs dans cette transition plus que nécessaire», a ajouté la porte-parole solidaire, Manon Massé.

Dans cette bataille de la crise climatique, Québec solidaire croit urgent d’investir dans le transport actif, collectif et interrégional.

