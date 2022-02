Rambo fait exploser les ventes des bières du Malbord

L’attention dont a fait l’objet la microbrasserie Le Malbord la semaine dernière aura finalement entraîné une forte augmentation de ses ventes partout au Québec.

« C’est fou comme ça se vide rapidement. Je n’ai jamais vu ça », confiait au Journal Stéphanie Therrien, conseillère en bière du Dépanneur Le Peluso-Rachel, à Montréal.

« Les clients entrent, cherchent la marque, et achètent deux ou trois cannettes d’un coup. On sent que c’est une réaction à ce qui se passe depuis quelques jours, un genre de réplique à une situation qui les a choqués. »

Inverse de l’effet recherché

Rappelons que la microbrasserie gaspésienne a été visée par différents gestes d’intimidation, après qu’elle eut tenté la semaine dernière de se dissocier de Bernard « Rambo » Gauthier, l’un des organisateurs du récent mouvement de protestation contre les mesures sanitaires à Québec. Mais les appels au boycottage, relayés par les supporters du syndicaliste nord-côtier, auront, semble-t-il, eu l’effet inverse, a confirmé au Journal Félix Labrecque, copropriétaire de la brasserie Le Malbord.

« Nous avons effectivement remarqué une hausse de ventes et des commandes partout au Québec. Ce n’était pas notre objectif au départ. Mais il semble que tout cela [la controverse] aura finalement eu un effet positif sur notre notoriété et le désir des clients de faire l’essai de nos produits. »

Modeste, le microbrasseur se montre prudent devant le désir de détaillants de le voir accroître rapidement sa production.

« Pour l’instant, rien ne change. Il est encore trop tôt pour prendre une telle décision », dit-il, expliquant que cette hausse soudaine des ventes pourrait très bien n’être que passagère.

