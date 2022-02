Rehaussement de la norme de nickel dans l’air: monsieur le directeur, prononcez-vous contre svp!

(Lettre au directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale)

Comme avec votre prédécesseur, nous revoici au même point. Dans un état de grande détresse, nous revoilà forcés de vous interpeller publiquement afin de vous demander de prendre une position sans équivoque en soutien des citoyens dont vous avez la charge.

J'ai plus d'une fois discuté avec les membres de votre équipe. J'étais à la rencontre de démarrage du comité interministériel en 2017. J'ai surtout lu avec intérêt votre avis, très bien fait et tout en nuances, dans le présent processus de révision règlementaire visant un rehaussement de la norme de nickel dans l'air ambiant. Je vous ai écouté lors du plénier. Je sais que vous avez à cœur d'améliorer la santé de la population.

Pilier de notre société

Je suis aussi un maillon de la santé et pour moi la Santé publique, avec un grand « S », est un pilier de notre société. Les plus vulnérables, les plus démunis, les plus humbles, doivent pouvoir compter sur un directeur de la santé publique qui n'hésite jamais à prendre position pour les protéger. Un rempart ultime contre les pressions des intérêts industriels.

Récemment le ministre de l'Environnement a clairement dit cette phrase assassine:

« Si la Santé publique avait eu une autre opinion, on en serait pas là. On n'y serait pas aller. »

Nous y voilà. À moins d'une semaine de la fin de l'appel aux commentaires, c'est à vous qu'on va faire porter le chapeau. Malgré les nuances, les technicalités, les incertitudes sur les facteurs de risques, les demandes de viser une réduction globale des polluants. Rien n'y fera. On vous fera porter l'odieux. On ne retiendra que votre cautionnement. On vous pointera du doigt comme le grand responsable. Tristement, vos citoyens n'auront d'autres choix que celui de faire le même constat.

Je vous invite donc à relire votre loi cadre, à écouter vos gens, à retrouver vos sens... et à prendre position rapidement et publiquement contre le rehaussement de la norme de nickel dans l'air ambiant.

Alors que le consensus est unanime dans votre région, de quel côté ferez-vous pencher la balance? Ayant en main la carte qui peut faire gagner la partie... aurez-vous, enfin, le courage de la jouer?

Véronique Lalande, Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec