Résister au franglais

Gérard Bouchard, sociologue, ex-président de la commission « Bouchard-Taylor », s’inquiétait en fin de semaine dans Le Devoir d’une « nouvelle vague d’anglicismes qui déferle présentement sur notre langue ».

Avec raison, il y voit un triste « relâchement ».

Le phénomène est énorme. Ce sont, dans nos phrases, les « line up » qui remplace « file » ; « flagué », pour averti, signalé ; « shaké » pour ébranlé ; « hoodie » pour gilet kangourou. Et combien d’autres.

Plusieurs se tordent la bouche afin de lâcher un « flabergasté », en lieu et place de « stupéfait ». Le mot compliqué anglais fait chic. Le mot français recherché ferait prétentieux, faut croire.

Des calques bizarres finissent par s’imposer. Désormais, on « prend des actions » (pour agir, intervenir) ; on dit « sur comment », etc.

C’est là une vieille rengaine, me rétorquerez-vous. Léo Ferré, dès 1962, chantait ironiquement « La langue française » : « C’est un’ barmaid / Qu’est ma darling / Mais in the bed / C’est mon travelling / Mon best-seller [...] / ET J’CAUSE FRANÇAIS / C’EST UN PLAISIR »

France

Soixante ans plus tard, Bouchard simplifie : le phénomène nous « vient de France ».

Nos « cousins » ont l’anglolâtrie déconcertante, certes. Bouchard le souligne : la « Sorbonne Université » est sur twitter. Récemment, l’institution gazouillait en anglais au sujet d’une entente de coopération avec l’Université Laval !

Autre débilité : la plateforme publique regroupant les bases de données médicales françaises se nomme « Health Data Hub ». Sur Twitter, j’en ai interpellé la patronne. Sa réponse : « Juste une volonté de s’inscrire dans une démarche européenne. Nous avons aussi un petit nom légal français : Plateforme des données de santé, si vous préférez ».

Le français, pour plusieurs en France, et désormais au Québec, devient, ajoute Bouchard, « trop pauvre (trop “cheap”» il ne fait « pas le poids ».

Marissal

Le sociologue ajoutait être agacé « quand un locuteur insère » dans une phrase « un mot ou une expression anglaise » en ajoutant ceci : « Comme disent les Anglais... »

Le #Mononc101 que je suis partage l’agacement ! Je taquinais d’ailleurs vendredi dernier l’ancien collègue chroniqueur devenu député Vincent Marissal, champion de ce procédé. Dans une tirade (par ailleurs intéressante), il avait parlé, au Salon bleu, de « ’slip of the tongue’, comme disent les Anglais ». « Lapsus » n’était pas assez fort ?

Il s’agit, lui fis-je remarquer, d’un vrai tic chez lui. Qu’il accompagne souvent d’une sorte de traumavertissement bizarre : « comme on dit en chinois ». Exemples : « “Ballpark figure”, comme on dit en chinois ». « Comme on dit en chinois : “Been there, done that”. » « Les autres, comme on dit en chinois, “tough luck”. » Etc.

Responsabilité des intellectuels

Revenons à Bouchard. Les intellectuels québécois ont aussi une responsabilité dans cette dévaluation de notre langue.

Le 2 mars 2011, dans une grande entrevue, Bouchard lui-même adoubait le projet du gouvernement Charest de rendre obligatoire l’apprentissage de l’anglais intensif pour tous en 6e année : « Tourner le dos à l’anglais serait “criminel” », dramatisait-il !

À mon sens, l’idée n’est pas de « tourner le dos » à l’anglais. Ni de rejeter tous les emprunts indistinctement.

Mais tout simplement de prendre conscience que dans notre ère numérique, l’anglais s’apprenant comme par osmose, nous devons envisager de nouvelles voies (pas uniquement légales) afin de protéger et de faire rayonner notre langue. De bloquer le pidgin « ostrogoth » du genre « Jamais give up » que nos propres complexes risquent de faire accepter.