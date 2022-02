Shane Wright et sept espoirs de la LHJMQ en vitrine

Un total de sept patineurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), incluant le défenseur des Olympiques de Gatineau Tristan Luneau, ainsi que l’attaquant ontarien Shane Wright, participeront au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, a-t-il été annoncé mardi.

• À lire aussi: Un autre gros défi pour l’Océanic

• À lire aussi: Joel Edmundson de retour sur la patinoire

Pour cet événement prévu le 23 mars à Kitchener, une quarantaine de joueurs admissibles au repêchage 2022 de la Ligue nationale (LNH) seront en action. Les Olympiques seront la deuxième formation la plus représentée, car en plus de Luneau, l’attaquant Antonin Verreault et l’arrière Noah Warren ont été invités. À l’avant, Nathan Gaucher (Remparts de Québec) et Maxim Barbashev (Wildcats de Moncton) auront l’occasion de montrer leur savoir-faire aux recruteurs de la LNH. Les autres porte-couleurs de la LHJMQ ayant reçu leur billet pour la rencontre sont le défenseur des Voltigeurs de Drummondville Maveric Lamoureux, le gardien du Phoenix de Sherbrooke Ivan Zhigalov.

Pour revenir à Wright, qui évolue avec les Frontenacs de Kingston dans le circuit junior ontarien, il est pressenti pour être sélectionné au premier rang de l’encan amateur. Cette saison, il a amassé 19 buts et 33 mentions d’aide pour 52 points en 37 sorties.

Le Storm de Guelph sera l’équipe la plus en vue avec quatre représentants.

À voir aussi