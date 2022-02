Son fils malade déclaré non responsable de l’avoir tuée

SAINT-JÉRÔME | Un homme schizophrène a été déclaré mardi non criminellement responsable du meurtre en 2020 de sa mère et sera détenu à l’Institut Philippe-Pinel pour une durée indéterminée, ce qui n’est pas sans inquiéter ses proches.

« Ma plus grande crainte est qu’il sorte et qu’il revienne chez moi. S’il sort, je vais devoir me cacher et quitter pour être certain qu’il ne me retrouve pas », a écrit Stéphane Léonard, le conjoint de la victime, dans une lettre lue devant le tribunal, mardi.

« J’aurais aimé qu’on sache qu’il est en dedans pour au moins 10-15 ans », a ensuite confié au Journal l’homme de 58 ans, désemparé, à sa sortie de la salle.

Il éprouve encore de vives craintes à l’endroit de son beau-fils Stéphane Léveillée, 48 ans, qui était accusé du meurtre non prémédité de sa mère Nicole Lauzon et de voies de fait sur son oncle Michel Lauzon.

Le tribunal l’a reconnu non responsable, pour cause de troubles mentaux, de ses crimes du 26 décembre 2020.

Ce matin-là, la dame de 64 ans a été trouvée dans sa maison de la rue de la Plaine à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Basses-Laurentides.

Léveillée lui avait asséné 41 coups de couteau et l’a abandonnée dans le salon, selon le résumé conjoint des faits.

Cette dernière agissait à l’époque comme aidante naturelle auprès de son frère Michel, qui est atteint de paralysie cérébrale.

Vers 9 h, celui-ci a donc tenté d’appeler sa sœur, mais c’est plutôt Léveillée qui a répondu en lui disant qu’elle dormait.

Il se prenait pour Robocop...

Puis, Léveillée s’est dirigé chez son oncle qui habitait dans la maison à côté. Il l’a traîné à l’extérieur avant de le pousser au bas des escaliers.

Voyant la scène, un voisin s’est empressé d’alerter les autorités. Celles-ci ont vite arrêté l’homme troublé, qui était blessé et semblait intoxiqué.

Durant son transport, le suspect a lancé : « I’m a Robocop, I’m a f*cking Terminator . »

À l’hôpital, il se parlait seul, se crispait et son regard changeait, a-t-il été observé.

Cela faisait un an que les proches de Léveillée constataient qu’il était convaincu qu’il faisait partie d’un monde virtuel et qu’il entendait des voix, notamment.

Un cahier de notes a d’ailleurs été trouvé au sous-sol de la résidence. Il y faisait référence à l’âme, l’esprit, aux lunes de Jupiter et à son esprit intergalactique.

Ses écrits ne semblaient toutefois pas reliés à sa consommation de drogue.

Il aimait sa mère

Lors d’une évaluation psychiatrique, Léveillée a affirmé ne pas comprendre pourquoi il a assassiné sa mère, qui était « la personne la plus importante pour lui ».

« Il n’était plus “là”. Mais il l’aimait, sa mère. Ça, il n’y a pas de doute. Je souhaite qu’il s’en sorte pareil », a dit M. Léonard.

Il n’est cependant pas le seul à toujours redouter le meurtrier de sa conjointe.

Me Nicolas Lemelin

Avocat de la défense

« Ma crainte est qu’il sorte trop vite et qu’il vienne m’assassiner à mon tour. Qu’il ne soit pas guéri », a quant à lui écrit dans une lettre son oncle Michel Lauzon, qui doit désormais se déplacer en marchette.

« Du point de vue [d’un citoyen], ça peut paraître choquant qu’il n’y ait pas de déclaration de culpabilité. Mais il faut comprendre que c’est une ordonnance de détention, d’une période indéterminée », a précisé Me Nicolas Lemelin, de la défense.

Il assure qu’avec de telles accusations, son client en aura pour « un long moment » avant de recouvrer sa liberté.

« Je suis content qu’il aille à [l’Institut Philippe-Pinel]. Au moins, il va se faire soigner », a conclu M. Léonard.

– Avec Christian Plouffe

