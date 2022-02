St-Louis, un coup de maître

Autant je suis déçu du congédiement de Dominique Ducharme, autant j’estime que l’embauche de Martin St-Louis est un coup de maître de la part du directeur général du Canadien, Kent Hughes.

Je crois que Hughes a mis la main sur St-Louis, un an avant qu’il ne soit véritablement sur le marché pour un poste d’entraîneur et c’est pourquoi je dis que c’est un coup fumant. Sinon, ils l’auraient peut-être perdu.

D’après moi, St-Louis est là pour longtemps, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles, cette saison.

St-Louis a tous les atouts pour devenir un excellent entraîneur et la moitié de la bataille est déjà gagnée pour lui en raison de sa réputation et du respect qu’il a partout à travers la ligue.

Cole Caufield et Nick Suzuki le regardent avec les yeux bien grands et ils ne sont pas les seuls.

Pour durer, St-Louis doit faire ses preuves, mais il part avec une longueur d’avance.

Il n’a peut-être pas la formation d’un entraîneur de carrière, mais quand tu as joué plus de 1000 matchs dans la LNH avec des entraîneurs comme Brian Sutter, John Tortorella, Guy Boucher et Alain Vigneault, tu as un solide bagage.

C’est une expérience qui ne s’achète pas.

Il a tout entendu

Il a entendu tous les discours possibles. Il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tant qu’ancien joueur, il saura quand donner de la corde aux joueurs et quand serrer la vis, mais une chose est certaine, il n’acceptera pas les demi-mesures. De plus, c’est une brillante tête de hockey.

Je savais que St-Louis se préparait à devenir entraîneur. Si John Tortorella l’a accepté dans son entourage à Columbus comme conseiller, c’est qu’il l’avait en haute estime, et le respect est réciproque d’ailleurs. Tortorella est parfois extrême, mais c’est un bon entraîneur, et je suis certain que St-Louis arrive derrière le banc du Canadien avec les meilleurs côtés de « Torts », entre autres.

Je ne suis pas vraiment surpris que St-Louis se joigne à Kent Hugues et Jeff Gorton, mais j’aurais cru que dans un premier temps, il aurait occupé d’autres fonctions que celle d’entraîneur-chef.

Je croyais bien que Dominique Ducharme terminerait la saison, mais la situation s’est détériorée au point où un changement était nécessaire. Ducharme a été victime de circonstances exceptionnelles. Avec une équipe en santé et un Carey Price devant le filet, les choses auraient été différentes. Il s’est retrouvé avec une équipe sans leadership. À ce stade-ci, on ne peut pas faire une juste évaluation de ses capacités, mais au moins, les succès en séries éliminatoires lui ont assuré un contrat de trois ans. Il rebondira quelque part.

Ducharme n’est pas non plus le premier entraîneur à passer dans le tordeur après d’importants changements dans la haute direction. Il n’était pas l’homme de Gorton ni de Hughes.

Responsabilité des joueurs

Je ne dirai pas que les joueurs ont eu la peau de Ducharme ou qu’ils l’ont laissé tomber. Lorsque les joueurs sautent sur la patinoire, ils ne pensent pas à l’entraîneur, et quand ça va mal, l’attitude et l’effort ne sont plus pareils. Et c’est là que tu as besoin de leadership.

Je veux bien qu’on critique Jeff Petry, mais il y a des limites. Sur le quatrième but, dimanche, Arturri Lehkonen aurait pu capter sa passe en zone neutre, mais il n’a pas voulu se faire frapper et c’est ce qui a causé le revirement. Tout ce dont on entend parler, c’est la mauvaise passe de Petry.

On aime trouver un coupable, mais c’est toute l’équipe qui est en faute. Est-ce que des gars comme Lehkonen et Jonathan Drouin ont démontré du leadership, cette saison ? Ils ne sont pas les seuls.

–Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Félicitations Félix !

Comme entrefilet, j’ai plus envie de vous parler de notre tennisman québécois Félix Auger-Aliassime que du Super Bowl. J’ai regardé la finale de Felix à Rotterdam en compagnie de mon beau-frère, Louis Morrissette, qui est un grand fan. Je le trouvais parfois hésitant dans ses finales précédentes, mais dimanche, il était en mode attaque, tout feu tout flamme. On voyait qu’il croyait en lui et je suis certain que son adversaire, Stefanos Tsitsipas, l’a senti. Ce n’est que le premier de nombreux titres pour Félix. Bravo !

Bonne décision pour Primeau

Si Félix Auger-Aliassime débordait de confiance la semaine dernière, ce n’était pas le cas du gardien de but, Cayden Primeau. Retourner avec le Rocket de Laval lui fera le plus grand bien et il pourra rebâtir sa confiance. Je comprends ce qu’il vit. Il se sent pointé du doigt et plein de gens bien intentionnés vont lui prodiguer de multiples conseils, et ça aussi c’est dangereux. C’est en travaillant avec son entraîneur des gardiens et en jouant qu’il va retrouver ses repères, mais ultimement, la solution viendra de lui-même.

L’avenir du CH devant le filet

C’est dommage pour Cayden Primeau, mais il a raté une occasion de s’imposer et de démontrer qu’il était véritablement le gardien d’avenir du Canadien. Le cas de Carey Price est inquiétant et l’état-major du CH en sait certainement plus que nous sur sa condition. L’acquisition de Andrew Hammond est une solution temporaire. Si l’avenir de Price est compromis, pourrait-on commencer la saison prochaine avec un duo composé de Jake Allen et de Samuel Montembeault ? Ce n’est pas impossible, mais à la place de Kent Hughes je chercherais une solution à long terme avec un gardien prêt pour être numéro un comme Aleksander Georgiev, des Rangers, par exemple qui est coincé derrière Igor Shesterkin.

Toffoli est parti

L’échange de Tyler Toffoli aux Flames de Calgary est indicateur de la mentalité de Kent Hugues. Je constate qu’il veut changer son noyau et si j’étais un vétéran du Canadien, je garderais mon téléphone près de moi en tout temps. Oui, Toffoli était un top 6, mais je crois que Hughes a reçu pas mal en échange sans compter qu’il a allégé sa masse salariale. Ça me fait penser à ce que les Rangers ont fait il y a quelques années. Ça risque de bouger pas mal dans les prochaines semaines.