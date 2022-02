Tir mortel sur le plateau: Alec Baldwin poursuivi par la famille de la victime

La famille d'une cinéaste tuée par le tir accidentel d'un revolver sur le tournage du western Rust a porté plainte mardi contre l'acteur Alec Baldwin, qui manipulait l'arme au moment du drame, ont annoncé ses avocats.

Brian Panish, qui représente l'époux et le fils de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, morte le 21 octobre à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a notamment mis en cause le «comportement dangereux» d'Alec Baldwin et réclame des dommages et intérêts «substantiels».

