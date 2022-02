Tuukka Rask, un Bruins à 99,9%

Dans toute l’histoire de la LNH, les Bruins de Boston ont été l’une des pires organisations en ce qui concerne le développement des gardiens de but, mais le nouveau retraité Tuukka Rask fait exception à la règle.

Pour la belle histoire, disons que Rask est un Bruins à 99,9 %. Il a bel et bien passé toute sa carrière LNH à Boston, mais de juin 2005 à juin 2006 il a appartenu aux Maple Leafs de Toronto, qui l’avaient repêché au premier tour (21e) du repêchage 2005.

Avant Rask, Frank Brimsek fut le dernier gardien d’impact développé par les Bruins et ses premiers pas dans la ville des fèves au lard remontent à 1939.

C’est loin. À peu près tous les autres gardiens importants des Bruins par la suite ont été obtenus par voie de transaction.

Voici leurs meilleures acquisitions : Sugar Jim Henry, Eddie Johnston, Gerry Cheevers, Gilles Gilbert, Pete Peeters, Andy Moog, Réjean Lemelin, Byron Dafoe et Tim Thomas. Les Bruins ont passé près de développer Bill Ranford et Andrew Raycroft, mais ils les ont rapidement expédiés à Edmonton et Toronto respectivement.

Raycroft, gagnant du trophée Calder en 2004, fut la monnaie d’échange contre Rask. Il a joué 72 matchs pour les Leafs en 2006-07, mais les choses se sont gâtées par la suite alors que ce fut tout le contraire pour Rask. Au final, ce fut un véritable vol de la part des Bruins.

Le recordman des Bruins

Quelle est la place de Rask dans l’histoire ? Chez les Bruins, il est le plus victorieux en saison régulière (308-165-66) et en séries (53-34-0). Il a mené les siens deux fois à la finale de la coupe Stanley, en 2013 et en 2019, mais sans succès. Il a été phénoménal en 2019 contre les Blues de St. Louis (15-9-2, 0,934, 2,02).

Il est assurément l’un des meilleurs de sa génération. Parmi les gardiens ayant joué au moins 300 matchs depuis la saison 2007-08, il est au 9e rang au chapitre des victoires (308) et 12e pour le nombre de parties jouées. Il est 3e pour le taux d’efficacité (0,924) derrière son ancien coéquipier, Tim Thomas (0,924), et Tomas Vokoun (0,922). Il est le meneur au chapitre de la moyenne de buts alloués (2,28).

Phénoménal en 2019

En séries, il a mené les siens deux fois en finale (2013 et 2019) après avoir joué les seconds violons derrière Tim Thomas lors de la conquête de la coupe Stanley de 2011. Rask a été phénoménal lors des séries 2019 (15-9/0,934/2,02). Il n’a connu qu’un seul match ordinaire en 26 sorties, le 7e dans la finale contre les Blues de St. Louis et Jordan Binnington, une défaite de 4-1 dans le match ultime.

Le Finlandais, qui a gagné un trophée Vézina et un trophée Jennings, occupe le 33e rang pour le plus grand nombre de victoires en carrière (308) tout juste derrière ses compatriotes Miikka Kiprusoff (319) et Kari Lehtonen (310) aux 31e et 32e rangs respectivement. Pekka Rinne domine les Finlandais avec 369 victoires et Antti Niemi est 5e avec 242 victoires. Niemi est le seul du groupe à avoir gagné la coupe Stanley comme gardien numéro un, soit à Chicago en 2010.

Ça sera intéressant de voir qui sera le premier gardien finlandais admis au Temple de la renommée, et à quel moment.

C’est de plus en plus difficile d’y accéder. Rinne, Kiprusoff et Rask sont certes des candidats légitimes. Rask était un gardien extrêmement fluide dans ses mouvements et il était beau à voir.