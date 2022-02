Une évolution attendue pour 2022

Le CF Montréal débutera sa campagne 2022, ce soir, avec un important duel de huitièmes de finale en Ligue des champions de la CONCACAF, contre Santos Laguna au Mexique.

Après une saison 2021 plutôt encourageante lors de laquelle le club a néanmoins raté les éliminatoires en MLS, il est important, pour 2022, de progresser : évidemment l’objectif est de faire les séries. Il faut au moins faire ce pas vers l’avant. C’est un minimum.

Le staff technique mené par Wilfried Nancy a des côtés sympathiques, alors on lui a donné le bénéfice du doute. Mais cette année, la pression est plus évidente. Particulièrement sur Nancy, qui doit insuffler une progression et plus de constance dans les performances pour accumuler plus de résultats positifs.

Ce qu’on veut voir, c’est le même début que la saison dernière, alors que l’équipe montrait un système de jeu, des objectifs, une intensité, une structure assez encourageante qui amenaient de bons résultats et performances. On veut que ça recommence, mais de façon constante sur toute la saison, parce qu’en deuxième moitié, l’an dernier, c’était plus difficile. Ils n’étaient pas capables de garder le standard de la première moitié de la saison.

Il faut que le CF Montréal soit une équipe difficile à battre, qui est le patron du match.

Outre les entraîneurs, de grandes responsabilités reviendront aussi aux joueurs, qui devront exécuter ce qu’on leur demande du côté de l’organisation sur le terrain, et évidemment, montrer leurs habiletés individuelles et être plus efficaces et constants dans leur façon de jouer.

Il faudra aussi une structure défensive qui minera carrément la confiance de l’adversaire en sa capacité de marquer.

J’aimerais aussi voir une plus grande contribution offensive des milieux de terrain comme Samuel Piette, Victor Wanyama ou Ahmed Hamdi. Il ne revient pas seulement à Djordje Mihailovic et aux attaquants de créer et marquer.

J’aime beaucoup l’acquisition du défenseur Alistair Johnston durant la saison morte. On se retrouve maintenant avec plusieurs joueurs du Québec et du Canada dans l’effectif, particulièrement en défense avec Joel Waterman, Zachary Brault-Guillard et Kamal Miller, entre autres.

En tant que Québécois et Canadien, ça me plaît énormément. Ils font partie du futur et auront un rôle important à jouer dans les succès du club.

L’heure des retrouvailles

Je me souviens bien de la première rencontre entre l’Impact et Santos Laguna, lorsqu’ils nous ont éliminés en 2009, même si c’était il y a déjà 13 ans. La situation est bien différente cette année, parce qu’on n’était pas en MLS à l’époque.

Cette année, je suis confiant que l’équipe va être capable d’aller plus loin que la dernière fois et de passer au prochain tour. Ça va certainement être une tâche difficile. Premièrement, c’est un adversaire de qualité. Les deux clubs sont également à des moments différents de leur saison : le CF MTL se prépare encore physiquement alors que Santos Laguna a

déjà joué plusieurs matchs dans le championnat mexicain.

À l’époque, notre grand problème était qu’on n’était pas assez préparés physiquement. C’est une chose d’être ensemble pour le camp, mais les matchs, c’est différent. Ça a été notre grande difficulté en 2008, espérons que ce problème ne se représentera pas cette année.

Ce qui peut aider au plan physique, ce sont les joueurs qui ont joué en équipe nationale en janvier. Ils devront bien jouer et garder leur niveau d’énergie. Malheureusement, deux joueurs en bonne forme et qui pourraient avoir une grande influence (Johnston, qui suit le protocole COVID et possiblement Piette, qui en sort à peine) ne pourront pas jouer, ce qui représentera un défi pour d’autres joueurs qui devront donner leur meilleur, particulièrement au plan physique.

Mais comme spectateur, j’ai hâte de voir un CF Montréal qui performe bien et qui gagne ce genre de match. Ça nous donnerait un super début pour cette campagne 2022.