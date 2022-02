États-Unis: une fillette retrouvée vivante 2 ans après sa disparition

Une fillette portée disparue en juillet 2019 vivait cachée sous un escalier depuis tout ce temps.

Paislee Shultis a été retrouvée vivante par des policiers de Saugerties, dans l’État de New York, lundi soir.

Les agents sont intervenus dans une résidence de la ville après avoir reçu des informations précises, rapporte NBC News.

C’est un enquêteur qui retrouvé l’enfant après avoir eu eu la curiosité de chercher sous l’escalier menant au sous-sol.

«Nos policiers ont retiré plusieurs planches de bois et c’est là qu’ils ont vu les pieds de l’enfant. Après avoir enlevé plusieurs autres marches, la fillette et sa ravisseuse ont été découvertes. L’espace était petit, froid et humide», a fait savoir la police dans un communiqué.

Une sorte de chambre aurait en effet été aménagée à cet endroit pour la petite Paislee, qui n’avait que quatre ans lors de sa disparition.

L’enfant, qui a été découverte en bonne santé, a été remise à des proches.

Dès sa disparition à l’été 2019 du village de Cayuga Heights, dans l’État de New York, les policiers avaient soupçonné ses parents qui n’avaient pas sa garde.

Malgré plusieurs visites dans la résidence de Kimberly Cooper, Kirk Shultis Sr et Kirk Shultis Jr, les enquêteurs n’avaient pas retrouvé la petite fille.

Les ravisseurs, qui ont été accusés d’interférence criminelle dans la garde d’enfant et mise en danger d’un enfant, devraient comparaître de nouveau dans les prochaines semaines.