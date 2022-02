DAIGLE, Marcel



À son domicile, le 2 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marcel Daigle, époux de madame Denise Alain et fils de feu monsieur Arthur Daigle et de feu madame Julienne Savard. Il demeurait à Québec et était pompier retraité de la Ville de Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Outre sa conjointe madame Denise Alain, il laisse dans le deuil ses filles adorées: Nathalie (Mario Lafontaine), Caroline (François Savard), Martine (Martine Roy); ses petits-enfants: Karolane (Jimmy Durand), Mikaël (Catherine Paradis), David; ses arrière-petits-enfants: Jaxon et James; ses frères et sœurs: feu Léo (feu Thérèse Thomassin), feu Jacqueline (feu Laurent Picard), feu Maurice (feu Gertrude Amyot), Rita (feu Charles Pissinis), Gemma (feu Roger St-Michel), feu Lucia (feu Normand Leduc), Pierrette (feu Michel Aubert), feu Diana (feu Jacques Roberge), feu sœur Monique, Denise (feu Yvon Légaré), Raymonde (feu Ted Langlois), Ghislaine (feu Gaston Drapeau), Georges (Renée Lafrenière); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvan (feu Marina Smith), feu Patricia (feu Bernard Bergevin), feu Marielle (feu Claude Desjardins), feu André et feu Réjean. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ainsi que la Société canadienne de la Sclérose en plaques.