Appel à lever l’obligation vaccinale pour les routiers entre le Canada et les États-Unis

Une quinzaine de gouverneurs américains et les premiers ministres de deux provinces canadiennes ont exhorté mercredi Joe Biden et Justin Trudeau à lever l’obligation vaccinale pour les transporteurs routiers transfrontaliers, dont certains paralysent la capitale fédérale canadienne depuis plus de trois semaines.

Le mouvement de contestation canadien est parti de camionneurs protestant contre l’obligation d’être vacciné pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les revendications se sont ensuite étendues à un refus de l’ensemble des mesures sanitaires.

«Nous comprenons l’importance vitale de la vaccination dans la lutte contre le Covid-19 et nous continuons à encourager les personnes éligibles à se faire vacciner», écrivent les dirigeants, dont Jason Kenney (Alberta), et Scott Moe (Saskatchewan) dans une lettre adressée au président américain et au Premier ministre canadien.

Mais imposer la vaccination et les mesures de quarantaine aux chauffeurs routiers, qui en étaient auparavant exemptés, «a eu un impact négatif sur les chaines d’approvisionnement d’Amérique du Nord, sur le cout de la vie, et sur l’accès à des produits essentiels pour la population de nos deux pays», argüent-ils.

«Mettre fin aux exemptions ne pouvait pas arriver à un pire moment», estiment les signataires de la lettre.

Ils soulignent que les mesures ont été réimposées en janvier dans un contexte de poussée inflationniste historique et de dysfonctionnements persistants sur les chaines d’approvisionnement.

«Nous vous exhortons une nouvelle fois à réinstaurer les exemptions pour les chauffeurs routiers qui traversent les frontières» américaines et canadiennes, demandent-ils alors que le mouvement de protestation a aussi un impact économique.

Des manifestants, dont des routiers en colère contre les mesures sanitaires, avaient bloqué toute la semaine dernière le pont Ambassador, qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Detroit, au Michigan.

La paralysie de cet axe frontalier majeur avait poussé Washington, inquiet des conséquences économiques, à intervenir auprès de Justin Trudeau.

Le Premier ministre canadien avait annoncé lundi le recours exceptionnel à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux blocages «illégaux» des manifestants.