[BALADO] Une histoire de l'esclavage au Québec

L’Esclavage au Québec a existé bel et bien existé. C’est un pan de notre histoire qui se déroule à Saint-Armand, en Montérégie, près des lignes américaines.

• À lire aussi: [BALADO] À qui appartient le territoire?

• À lire aussi: [BALADO] Qu’est-ce que la «Loi sur les Indiens»?

C’est l’histoire du rocher des noirs connu de tous par son nom anglais, «N... Rock».

Un cimetière, une colline, au pied de laquelle seraient enterrés des esclaves. C’est bien connu, le Canada et le Québec étaient une terre d’asile pour des esclaves en fuite des États-Unis. Ce que l’on sait moins, c’est que des Noirs et des autochtones ont été achetés, vendus et exploités ici même.