Budget provincial: la mobilité au cœur des demandes du maire de Lévis

Le troisième lien, une longue piste cyclable, deux boulevards urbains et un nouveau complexe sportif apparaissent sur la liste d’épicerie du maire de Lévis, en prévision du dépôt du prochain budget provincial.

• À lire aussi: Troisième lien: Lehouillier rassuré par le premier ministre

• À lire aussi: «Opportun» de réviser le 3e lien, dit Marchand

• À lire aussi: Lévis prolonge la période d’ouverture de ses arénas, Québec réfléchit

Gilles Lehouillier a eu l’occasion, mercredi, de discuter de ses priorités avec des membres du cabinet du ministre des Finances, Eric Girard.

Sans grande surprise, la mobilité occupe une part importante de ses demandes, apprend-on à la lecture d’un communiqué. Le maire défonce quelques portes déjà grandes ouvertes en réitérant l’importance à ses yeux du Réseau express de la Capitale – qui comprend le du projet de tunnel Québec-Lévis – pour lequel le gouvernement caquiste s’est déjà engagé.

La Ville de Lévis demande aussi au gouvernement de concrétiser son engagement d’élargir l’autoroute 20 à trois voies entre la tête des ponts et la route du Président-Kennedy. Ce projet est toujours à l’étape de la «planification», peut-on lire sur le site web du Secrétariat du Conseil du trésor.

Le maire de Lévis réclame aussi une aide financière afin de réaliser une piste cyclable utilitaire multifonctionnelle de 14 km sur le boulevard Guillaume-Couture, entre le Cégep de Lévis à Lauzon jusqu’à la tête des ponts.

Deux boulevards urbains

Le 16 décembre dernier, le gouvernement Legault dévoilait par ailleurs une étude d’opportunité concernant la transformation de la route des Rivières (route 116) et de Marie-Victorin (route 132) en boulevards urbains.

Puisque le potentiel de ce projet est maintenant bien documenté et reconnu par le gouvernement, la Ville demande un engagement concret et souhaite obtenir un échéancier pour ce chantier.

Nouveau complexe sportif

La Ville réclame également une subvention pour réaliser un tout nouveau complexe sportif, communautaire et culturel sur le site de l’ancien hôtel de ville à l’intersection du boulevard Alphonse-Desjardins et de la rue Vincent-Chagnon. Le nouveau complexe, unifié à l’aréna de Lévis, comprendrait deux glaces, dont une de dimension olympique.

Anticipant par ailleurs de nouveaux contrats d’envergure pour le chantier maritime Davie, lesquels devraient assurer son avenir à long terme, la Ville prévoit des travaux de réaménagement des voies de circulation environnantes et des deux entrées principales donnant accès au chantier. Elle demande un soutien financier à l’État québécois pour ces travaux.

Aide à l’industrie hôtelière

La Ville de Lévis demande aussi un meilleur soutien pour l’expansion de l’industrie hôtelière sur son territoire. Exclue de certains programmes d’aide, la Ville souhaite pouvoir adhérer au Fonds de financement pour les établissements hôteliers, du Programme d’appui au développement des attraits touristiques et du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique.

«Cette intégration est essentielle dans le but de répondre à une demande grandissante de chambres, tant en tourisme d’affaires qu’en tourisme d’agrément. Dix projets de construction de nouveaux hôtels et un projet d’agrandissement étaient prévus à court et à moyen terme», expose-t-on dans un communiqué, ce qui représente des investissements de 300M$.

Enfin, elle demande au gouvernement de reconnaître son «Dataparc» comme une zone d’innovation afin de poursuivre le développement de projets consacrés à l’intelligence artificielle, à la robotisation et aux emplois de haute technologie à valeur ajoutée. «Une somme de 22,5M$ est nécessaire pour la réalisation des projets», fait-on valoir.

À VOIR AUSSI