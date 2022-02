Cinq bonnes causes

Suite à l’appel de candidatures pour des organismes sans but lucratif (OBNL) pour ses projets de la saison 2022-2023, le Club Rotary de Saint-Nicolas-Chutes-de-la-Chaudière en a retenu cinq (5) pour l’année 2022-2023 qui se partageront les 100 000 $ du Télébingo Rotary. Les organismes retenus sont : La Fondation Chevalerie Passion, équithérapie ; le Grand Village, camps pour personnes vivant avec un handicap ; L’ADOberge, maison d’hébergement pour adolescents vivant des difficultés ; la Maison de la famille Chaudière-Appalaches, projet de camp de jour pour les familles, et la Résidence la Demeure au Cœur de Marie, Résidence pour personnes âgées. Depuis plusieurs années déjà, les Rotariens de Saint-Nicolas s’impliquent auprès de plusieurs organismes dont l’ADOberge, le Grand Village, camps de vacances pour personnes handicapées, ainsi qu’auprès du Service d’entraide de Charny.

Finie la politique ?

Photo courtoisie

Les dirigeants de l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) ont nommé récemment Alupa Clarke (photo) au poste de nouveau directeur général. Monsieur Clarke est reconnu notamment pour son expérience en politique. Détenteur d’une maîtrise en science politique de l’Université Laval, cet ancien militaire a été député conservateur de la circonscription de Beauport-Limoilou à la Chambre des communes à Ottawa d’octobre 2015 à octobre 2019, avant d’être conseiller pour le chef de l’opposition officielle. Puisque les enjeux hôteliers sont actuellement criants son entrée en fonction est immédiate. L’AHRQ) regroupe plus de 200 d’établissements d’hébergement situés sur le territoire de la région de Québec et de la Rive-Sud. Les membres de l’Association hôtelière de Québec offrent plus de 15 000 chambres et emploient 6000 personnes dans leurs différents établissements.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 février 1992. Michel Goulet (photo) marque son 500e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey contre le gardien Jeff Reeese des Flames de Calgary. Il en marquera 48 autres par la suite pour porter son total en carrière à 548 en en 1089 matchs dans la LNH. La carrière de Goulet prendra fin sur une bien triste note le 16 mars 1994, au Forum de Montréal lorsque sa tête heurte violemment la bande à la suite d’une chute dans le coin de la patinoire. Le choc est terrible, provoquant une grave commotion cérébrale dont Goulet mettra des mois à se remettre. Après mûre réflexion, il prend sa retraite le 26 janvier 1995.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicola Cortina (photo) gestionnaire du ristorante Michelangelo à Sainte-Foy, 74 ans...Luc Langevin, illusionniste et magicien né à Saint-Augustin-de-Desmaures, 37 ans...Bernard « Bernie » Laberge, directeur des programmes à Rythme FM 102.9, 45 ans...Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, (PQ) 47 ans...Marie-France Lambert, agente de communications à la municipalité de Shannon, 52 ans...John McEnroe, ex-joueur de tennis américain, 63 ans...Gilles Girard, chanteur soliste des Classels, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 février 2012 : Gary Carter (photo), 57 ans, le meilleur receveur de l’histoire des Expos de Montréal... 2019 : Mario Chénart, 57 ans, auteur-compositeur-interprète originaire de Lauzon (Lévis)... 2018 : Gaston Naessens, 94, controversé biologiste d’origine française... 2017 : George « The Animal » Steele, 79 ans, ancien lutteur professionnel WWE... 2016 : Boutros Boutros-Ghali, 93 ans, ancien secrétaire général des Nations unies (1992 et 1996)... 2015 : Lesley Gore, 68 ans, chanteuse américaine... 2013 : Lanier Greig, 64 ans, ancien membre de ZZ Top... 2013 : Tony Sheridan, 72 ans, guitariste et chanteur anglais... 2002 : Mgr Marius Paré, 98 ans, évêque de Chicoutimi de 1961 à 1979... 2001 : Jean-Joffre Gourd, 84 ans, président fondateur de Radio Nord Communications... 1988 : Ti-Jean Carignan, 71 ans, considéré comme l’un des plus grands violoneux.