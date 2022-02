Déluge du Saguenay: les assureurs de compagnies ne seront pas remboursés

Les assureurs des compagnies Cascades, Abitibi-Price et Alcan, les noms de l’époque, ne seront finalement pas remboursés par le gouvernement pour les dommages subis sur leurs installations lors du déluge du Saguenay il y a 25 ans, a appris TVA Nouvelles mercredi.

Les recours judiciaires intentés il y a plus de 20 ans viennent d’être rejetés par la Cour supérieure du Québec en raison des délais abusifs. Le tribunal a même qualifié l’affaire d’un véritable dérapage judiciaire.

Les pluies diluviennes de juillet 1996 avaient fait mal aux multinationales, notamment aux stations de pompage et d’épuration des eaux de l’ancienne usine Cascades à Jonquière, qui ont été détruites.

Les installations hydroélectriques d’Abitibi-Price ont aussi subi des dommages majeurs, tout comme les usines de l’Alcan et son réseau de chemin de fer.

Ces compagnies ont été indemnisées par leurs assureurs respectifs, mais pour ces derniers, c’est le gouvernement du Québec qui est responsable du désastre.

Des poursuites ont été intentées contre le procureur général et la Société immobilière du Québec à la suite du déluge, des réclamations qui s’élevaient à près de 100 millions $ pour ces trois dossiers.

Les assureurs n’ont toutefois produit aucune demande d’inscription pour instruction et jugement, ni aucune autre procédure depuis plusieurs années, lorsque le gouvernement s’adresse à son tour au tribunal en 2019 et lui demande de rejeter les recours en raison des délais déraisonnables.

«Le juge fait la remarque qu’il n’y a pas eu d’interrogatoires et qu’aucune expertise n’a été produite», a fait remarqué l’avocat en droit civil, Me Régis Gaudreault, à qui TVA Nouvelles a demandé de commenter la décision à titre de spécialiste.

La requête du gouvernement est pleinement justifiée, selon lui.

«Avec les années, on sait très bien que la mémoire est une faculté qui oublie, a-t-il précisé. On peut alors prétendre que les défendeurs n’auront pas le droit à une défense pleine et entière. Il peut y avoir des documents qui ont été perdus ou encore des témoins qui ne sont plus là.»

Le juge a écrit dans sa décision que «de tels délais sont anormaux, qu’ils constituent un véritable dérapage judiciaire, voire une atteinte à l’administration de la justice». Il a ajouté que «plus de 20 ans se sont écoulés sans qu’on ait exigé la simple production d’une défense. [...] Ce délai est manifestement déraisonnable et abusif», a conclu le tribunal.

«Normalement, un délai de 12 à 18 mois pour une procédure, c’est pas mal le maximum que l’on peut étirer depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile en 2016», a précisé Me Gaudreault.

Les assureurs disposent de 30 jours pour porter la décision en appel.

«Le juge s’est bien protégé. Il a bien circonscrit la problématique, donc je doute que ça puisse aller plus loin», a affirmé Régis Gaudreault.

