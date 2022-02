Échange de Tyler Toffoli: «On voulait s’améliorer pour le futur», dit Kent Hughes

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a discuté avec les journalistes, mercredi avant-midi, afin de détailler notamment les raisons du départ de Tyler Toffoli, échangé aux Flames de Calgary deux jours auparavant, et selon ses dires, il s’agissait d’une opportunité de penser au futur de l’organisation.

• À lire aussi: Flames: Tyler Toffoli heureux de débarquer dans une bonne équipe

• À lire aussi: Entrevue avec Le Journal: Martin St-Louis prêt pour la reconstruction

Prenant le temps de remercier son ancien joueur pour sa contribution et de souligner ses qualités de leader, le dirigeant a mentionné qu’il n’avait rien contre Toffoli.

«Ce n’était pas nécessairement Tyler. On n’avait pas identifié un joueur pour le transiger, mais il y avait de l’intérêt de certaines équipes pour quelques joueurs. On a fait l’échange car on croyait s’améliorer pour le futur, a-t-il dit avant de louanger le patineur suédois obtenu dans le pacte. Un de nos objectifs, ce sera d’améliorer la vitesse de l’équipe. Ceux ayant vu [Emil] Heineman ont pu constater qu’il avait un bon coup de patin.»

«Pour l’instant, on est en dernière place de la Ligue nationale, a-t-il également rappelé. On veut être capable de construire une équipe qui aura du succès dans le futur. [...] On ne bâtit pas une équipe pour gagner la coupe Stanley l’an prochain. C’est plus un plan à long terme.»

Jordan Harris

Par ailleurs, Hughes a précisé que les discussions avec les agents et la famille du défenseur Jordan Harris se tiennent régulièrement et se poursuivent. Le choix de troisième tour du Tricolore en 2018 est toujours en quête d’un contrat.

«Je lui ai communiqué notre intérêt de le faire signer avant que la saison se termine et je demeure confiant», a-t-il admis.

Pour ce qui est du dossier Carey Price, Hughes a souligné qu’il n’a «pas eu de nouvelles depuis dimanche, mais selon ce que j'entends, il y a encore possibilité qu'il revienne cette année».

À voir aussi