Émotions fortes pour Marc Gagnon

PÉKIN | Quintuple médaillé olympique, Marc Gagnon a vécu des émotions très fortes en voyant le relais masculin remporter la médaille d’or.

« Si les jeunes hésitent à devenir entraîneur, qu’ils embarquent parce que c’est tellement tripant », a exprimé l’entraîneur adjoint de l’équipe canadienne qui a pris sa retraite comme patineur après les Jeux de 2002 à Salt Lake City.

« Les gars ont fait une course incroyable, une course parfaite. Ils ont été tellement bons en dépit du stress relié à leur titre en Coupe du monde et à leur désir de gagner pour Charles », a-t-il enchaîné.

Les sentiments de remporter une médaille comme athlète et comme entraîneur sont-ils différents ?

« Comme entraîneur, je vis de magnifiques moments, a exprimé Gagnon, la voix nouée par l’émotion. Comme athlète ou entraîneur, il y a quelque chose qui ne change pas. Je pleure dans les deux cas ».

« Ma médaille à Salt Lake City et celle d’aujourd’hui [mercredi] amènent des sentiments tellement différents, mais ils s’équivalent. Il y a une différence monumentale au niveau du stress entre un entraîneur et un athlète. Comme coach, il y a des jours où je pense manquer d’air », a-t-il raconté.

De bons mots pour Hamelin

Gagnon a chaudement salué la performance de Charles Hamelin et surtout l’ensemble de son œuvre.

« Avec une petite fille et une famille, il aurait pu ne pas être dédié autant, mais je n’ai jamais vu un athlète avec une éthique de travail comme la sienne », a louangé Gagnon, qui a pris sa retraite au moment où Hamelin a atteint l’équipe nationale.

« J’espère que les jeunes réalisent la chance qu’ils ont eue de patiner avec Charles qui a été le pilier du relais en raison de son expérience », a-t-il poursuivi.

« Ç’a moins bien été dans sa course individuelle, mais il a joué un rôle important au relais, d’ajouter Gagnon. Charles est un athlète d’exception parmi les exceptions. Je suis content que le record pour le plus grand nombre de médailles pour un athlète masculin retourne au courte piste. »

Sébastien Cros a résumé la dernière course olympique de Hamelin.

« Quelle fin en apothéose, a lancé l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste. C’est incroyable. Charles est un leader silencieux avec une grande éthique de travail. Les jeunes voient son sérieux et sa concentration et ça n’a pas de prix. »