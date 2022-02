Flames: Tyler Toffoli heureux de débarquer dans une bonne équipe

Visiblement, l’attaquant Tyler Toffoli a rapidement oublié la morosité ambiante du Canadien de Montréal et n’a pas tardé à se faire de nouveaux amis chez les partisans des Flames de Calgary.

L’ancien numéro 73 du Tricolore a inscrit le dernier but de sa nouvelle équipe dans une victoire de 6 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus, mardi. En déjouant le gardien Elvis Merzlikins sur une courte échappée en milieu de troisième période, il a atteint le plateau des 10 buts cette saison, en plus de contribuer à la septième victoire d’affilée des Flames.

Acquis du Bleu-Blanc-Rouge lundi, Toffoli s’avérera un élément-clé de l’attaque des Flames, espère l’organisation albertaine. La bonne nouvelle ici, c’est que le principal intéressé brûle d’envie d’aider les siens à obtenir du succès. Affirmer qu’un changement de décor le fera sourire davantage peut être considéré comme un euphémisme, à en juger par ses commentaires d’après-match.

«Évidemment, j’étais excité à l’idée d’arriver au sein d’une très bonne formation qui joue de l’excellent hockey présentement, a-t-il déclaré. Offrir du bon jeu et jouer avec l’avance, voilà de petites choses permettant au club d’être sur la voie fructueuse. Ce fut une autre de ces soirées.»

L’accueil que lui a réservé la foule locale est aussi de nature à le satisfaire. Il espérait que le scénario se reproduise régulièrement, incluant durant l’affrontement de mercredi face aux Ducks d’Anaheim. Enfin, presque.

«Certes, c’était franchement bien, a-t-il dit au sujet de la réception chaleureuse du public qui a prononcé son nom à quelques reprises. Mais en même temps, c’était quelque peu embarrassant pour moi. Raz [Rasmus Andersson] était constamment sur mon cas dans le vestiaire.»

«Je veux continuer de gagner», a-t-il mentionné plus tard.

D’autres belles soirées en vue

L’acquisition de Toffoli devrait donner un bon coup de main aux Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Andrew Mangiapane et Elias Lindholm. Les Flames ont voulu se procurer une arme supplémentaire pour leur quête du sommet de la section Pacifique et les séries éliminatoires. Avec 60 points en 46 rencontres, ils occupent d’ailleurs la tête de la division et donc bien placés pour minimalement décrocher le statut de deuxième tête de série de l’Association de l’Ouest en phase d’après-saison.

Au plan offensif, Calgary a compté 158 buts jusqu’ici. Il s’agit d’une production respectable, mais bien éloignée de celles de l’Avalanche du Colorado (191), du Wild du Minnesota (171) et des Blues de St. Louis (167), les trois formations de tête de la Centrale, l’autre section de l’Ouest. Un Toffoli en pleine forme devrait aider la troupe de l’entraîneur-chef Darryl Sutter à répliquer plus facilement à l’adversaire.

Maintenant, le calendrier semble avantageux pour les Flames à court terme, car après les Ducks, ils doivent accueillir deux clubs exclus des séries, le Kraken de Seattle, samedi, et les Jets de Winnipeg, lundi.

