Hydro-Québec sera conciliante avec les non-vaccinés

Hydro-Québec qui a dû serrer la vis ces derniers mois à huit travailleurs non vaccinés qui devaient prendre l’avion pour se rendre dans le Nord envisage maintenant de les affecter à d’autres postes au sein de la société d’État.

• À lire aussi: Baie-Comeau: le maire souhaite favoriser les projets énergivores

• À lire aussi: Hydro s’invite dans la gestion des flottes de véhicules électriques

• À lire aussi: Hydro-Québec s’entend avec Evolugen pour l’achat d’électricité

« Avec la reprise des activités qui s’amorce, nous tentons de voir si nous pouvons les accommoder », a indiqué au Journal le porte-parole Francis Labbé, précisant que des discussions sont en cours avec les syndicats.

« Nous avons identifié des postes qui pourraient être pourvus par des travailleurs non vaccinés », a-t-il ajouté.

Depuis novembre, la direction d’Hydro dit appliquer à tous ses travailleurs devant prendre l’avion l’arrêté ministériel fédéral qui impose la vaccination pour pouvoir accéder aux aérogares. La société d’État n’exige toutefois pas à ses 21 000 salariés d’être adéquatement vaccinés.

Les huit employés touchés se sont retrouvés sans solde à l’automne puisqu’ils ne pouvaient plus se rendre sur leur lieu de travail. Plusieurs ont été contraints d’écouler leur banque de vacances, selon nos informations.

Cri du cœur d’une famille

Ces derniers jours, une conjointe de l’un de ces travailleurs touchés a lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation et l’impact sur sa famille et ses finances. Il n’a pas été possible de lui parler.

Dans une vidéo, Brigitte Provencher affirme que son conjoint, qui est chez Hydro-Québec depuis 22 ans, n’a plus de paye depuis le 29 novembre. Elle mentionne que pour des raisons médicales, il préfère ne pas recevoir le vaccin. Hydro n’a pas voulu commenter ce cas en précis.

« Nos activités en installation et en chantier tournent un peu plus lentement en général en décembre, janvier et février », a répondu M. Labbé, questionné à savoir si ces travailleurs auraient pu être affectés rapidement à d’autres tâches à l’automne.

« Aussi, nous devons respecter les conventions collectives en vigueur. Nous ne pouvons remplacer un employé vacciné par un non-vacciné », a-t-il ajouté.

Pas moins de 91 % des employés chez Hydro-Québec sont vaccinés.

– Avec l’Agence QMI

À VOIR AUSSI