Jacques Villeneuve qualifié pour le Daytona 500

DAYTONA BEACH | « C’est une surprise », s’est exclamé Jacques Villeneuve quand il a appris mercredi soir qu’il avait assuré sa qualification pour la célèbre classique des 500 Milles de Daytona qui sera disputée dimanche.

Photo : Louis Butcher

Le pilote de 50 ans a réalisé le deuxième chrono le plus rapide parmi les six concurrents qui n’étaient pas assurés de prendre part à la plus importante épreuve de stock-car sur la planète.

« La voiture s’est beaucoup mieux comportée que la veille », a souligné celui qui devient seulement le deuxième Québécois de l’histoire à participer au Daytona. Le Montréalais Dick Foley l’avait précédé il y 62 ans.

« C’est mission accomplie pour une petite équipe comme la nôtre qui fait ses débuts en Coupe NASCAR » a-t-il renchéri.

Villeneuve participera jeudi soir à l’un des deux « duels » qui serviront à former la grille de départ. Mais, peu importe, sa place parmi les 40 partants est maintenant confirmée.